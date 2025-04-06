Türkiye ve Bae Arasındaki Afrika Konulu İstişarelerin İkinci Turu Yarın Abu Dabi'de Yapılacak - Son Dakika
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Türkiye ve Bae Arasındaki Afrika Konulu İstişarelerin İkinci Turu Yarın Abu Dabi'de Yapılacak

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Afrika konulu istişarelerin ikinci turu, yarın Abu Dabi'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile BAE Dışişleri Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot Nahyan Al Nahyan eş başkanlığında yapılacak. Afrika'daki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulacak görüşmede, kıta ülkelerinde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası işbirliği imkanları ele alınacak.

06.04.2025 10:09
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(ANKARA) - Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Afrika konulu istişarelerin ikinci turu, yarın Abu Dabi'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile BAE Dışişleri Devlet Bakanı Şeyh Shakhboot Nahyan Al Nahyan eş başkanlığında yapılacak. Afrika'daki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulacak görüşmede, kıta ülkelerinde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası işbirliği imkanları ele alınacak.

Türkiye-BAE Afrika konulu istişarelerin ikinci turu, yarın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran ile BAE Dışişleri Devlet Bakanı Al Nahyan eş başkanlığında gerçekleştirilecek istişarelerde, Afrika'daki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Görüşmelerde Afrika ülkelerinde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası işbirliği imkanlarının ele alınması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2022'de yaptığı BAE ziyareti sırasında iki ülke Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmede, Afrika konusunda düzenli istişareler yapılması hususunda mutabık kaldığını kaydeden yetkili, bu çerçevede Türkiye-BAE Afrika konulu istişarelerinin ilkinin 10 Ekim 2023'te Ankara'da yapıldığını belirtti. Bakanlık yetkilisi, "Türkiye, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde, Afrika kıtasının barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma vizyonunu kararlılıkla sürdürmekte; bu kapsamda, büyüme odaklı proje ve yatırımlar gerçekleştirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu anlayışla Afrika ülkelerinin daha fazla yarar sağlamalarını temin etmek üzere, kıtasında mevcudiyet gösteren üçüncü ülkelerle iş birliğine açık bir tutum sergilediğini ifade eden yetkili, "Bu ülkelerle yatırım ve kalkınma başta olmak üzere, muhtelif alanlarda işbirliği imkanlarının araştırılmasına ve özel sektör ortaklıklarının teşvik edilmesine yönelik istişare mekanizmaları tesis etmektedir. Bu faaliyetler aynı zamanda 2008 yılından bu yana stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi ile Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni de destekleyici niteliktedir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Bae Arasındaki Afrika Konulu İstişarelerin İkinci Turu Yarın Abu Dabi'de Yapılacak - Son Dakika

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