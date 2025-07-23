Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Eurofighter Mutabakatı - Son Dakika
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Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Eurofighter Mutabakatı

Türkiye ve Birleşik Krallık\'tan Eurofighter Mutabakatı
23.07.2025 11:36
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Milli Savunma Bakanı Güler, Eurofighter Typhoon kullanıcılığı için mutabakat zaptını imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Bakan Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey'in İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Bu toplantı kapsamında Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına yönelik mutabakat zaptının imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları, bugün İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen işbirliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma işbirliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet işbirliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır."

Açıklamada, "Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Eurofighter Mutabakatı - Son Dakika

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