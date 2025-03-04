Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Suriye İstişareleri

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile Suriye konulu istişareler kapsamında dün Ankara'da bir araya geldi. Suriye'deki yönetimin terörün her türlüsüyle mücadele etme kararlılığı içinde olduğunun gözlendiğini belirten Yılmaz, yönetimin bu doğrultuda desteklenmesinin önemine işaret etti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında dün Ankara'da Suriye konusunda istişareler yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ile Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Falconer'in başkanlığındaki istişarelerde, Suriye başta olmak üzere gündemde yer alan bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Yılmaz, Suriye'deki güvenlik, insani ve ekonomik durum hakkında Türkiye'nin tespit ve değerlendirmelerini paylaştı. Suriye'deki durumun bütüncül bakış açısıyla değerlendirilmesinde ve ülkede merkezi hükümetin tesisine yönelik atılmakta olan ulusal uzlaşı adımlarının desteklenmesinde fayda olduğu yinelenerek, ayrılıkçı hareketlere bu tabloda yer olmadığı vurgulandı.

Suriye'deki yönetimin terörün her türlüsüyle mücadele etme kararlılığı içinde olduğunun gözlendiğine işaret eden Yılmaz, yönetimin bu doğrultuda desteklenmesinin önemini ifade etti.

Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınma konuları ele alındı. Yaptırımların Suriye'ye malı kaynak akışının sağlanması başta olmak üzere tüm alanlarda ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılması konusu gündeme getirildi. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda Birleşik Krallık ile istişarelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.