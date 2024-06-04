Türkiye ve Çin arasındaki işbirliği derinleşiyor - Son Dakika
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Türkiye ve Çin arasındaki işbirliği derinleşiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ve Çin arasındaki dostane etkileşim ve işbirliğinin derinleştiğini vurguladı. Han Zheng, iki ülkenin geniş çıkarları ve işbirliği potansiyelini paylaştığını belirterek stratejik işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Fidan ise Türkiye'nin Çin'in toprak bütünlüğünü desteklediğini ve üst düzey etkileşimleri artırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

04.06.2024 11:15
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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in başkenti Beijing'de Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.

Salı günü gerçekleşen görüşmede, Çin ile Türkiye arasında çeşitli alanlardaki dostane etkileşim ve tatbiki işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini kaydeden Han, gelişmekte olan büyük ülkeler ve yükselen önemli pazarlar olan iki ülkenin geniş müşterek çıkarları ve büyük bir işbirliği potansiyelini paylaştığını söyledi.

Han, iki taraf arasındaki stratejik işbirliğini bir üst seviyeye çıkarmak amacıyla iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı tam olarak hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni artırmak, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve temel çıkarlarını gözetmede birbirlerine sağlam destek vermek üzere Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Türkiye'nin tek Çin ilkesini desteklediğini ve Çin'in toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik hiçbir faaliyete tolerans göstermeyeceğini kaydeden Fidan ise Çin ile üst düzey etkileşimleri güçlendirmeye ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Çin arasındaki işbirliği derinleşiyor - Son Dakika

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