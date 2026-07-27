Türkiye ve Gürcistan Eğitim İş Birliği Gelişiyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakan Yardımcısı Zviad Gabisonia ile Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia katıldı. Bakan Tekin, Türkiye ile Gürcistan arasında köklü dostluk ilişkisi bulunduğunu ancak eğitim iş birliği anlaşması sürecinin henüz nihayete erdirilemediğini söyledi. Türkiye ile Gürcistan'ın eğitim alanında ikili ilişkilerini geliştirmek için birçok gerekçeleri bulunduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Eğitim alanında iş birliği, karşılıklı dostluğu, tarihi ve kültürel bağları da güçlendirecektir. Burada yapacağımız iş birliği; ekonomiden savunmaya, spordan kültüre kadar her alandaki iş birlikleri için de itici güç olacaktır. İki ülke arasında görüşmeleri devam eden mutabakat metni aslında bir çerçeve çiziyor. Bu çerçeveyi mümkün olduğunca geniş tutmakta fayda var" diye konuştu.

Türkiye'de bütçeden en yüksek payı eğitim bütçesinin aldığına işaret eden Bakan Tekin, eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yaptıkları yatırımların eğitimin niteliğine de yansıdığını, PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'nin çok hızlı bir yükselişe geçtiğini ifade etti.

'ÇALIŞMA GRUBU EN DOĞRU METODOLOJİ'

İki ülke arasında görüşmeleri uzun süredir devam eden mutabakat metni konusunda çalışma grubu oluşturulması ve bu grubun bir an önce, hızlı bir şekilde çalışmaya teşvik edilmesinin en doğru metodoloji olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "İlgili Bakan Yardımcıları başkanlığında bir çalışma grubu oluştursak ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlarlarsa mutabakat metni tamamlanmış olur" dedi.

Mutabakat metninde yer almasını bekledikleri bazı önemli konular olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Türkiye, belli periyotlarla antidemokratik müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Bunlardan sonuncusunu 2016 yılında yaşadık. Bu kalkışmayı gerçekleştiren yapı, yurt dışında birçok ülkede okulları aracılığıyla varlığını devan ettirmektedir. Türkiye, dostluğunu geliştirmek istediği ülkelerde bu yapının bulunmasından rahatsız. İkinci boyutu da dost ülkelere bu yapının antidemokratik ve gayriahlaki usullere başvurabileceği konusunda uyarılarda bulunmamız gerekiyor. FETÖ örgütlenmesi dediğimiz bu yapının Gürcistan'da da eskiden beri okulları olduğunu biliyoruz. Dikkat çekmek istediğim bir başlık, bu. İkincisi bizim yurt dışında okullarımız var. Bunlardan bir grubu, Türk vatandaşlara yönelik Türkiye müfredatı uygulayan resmi okullarımız. Gürcistan'da da bir okulumuz var. Bir de uluslararası geçerliliği olan, yerel müfredatları da göz önünde bulundurarak eğitim kurumları açan Türkiye Maarif Vakfı adıyla resmi bir devlet vakfımız var. 2023 yılında Gürcistan'da bir okul açtı. Mutabakat metninde bu hususların da yer almasını özellikle arzu ederiz."

Gürcistan ile eğitim alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda her türlü teklife açık olduklarını dile getiren Bakan Tekin, eğitimin çok uzun vadeli bir yatırım olduğunu, geciktirilen her sürecin bu sorunun daha uzun sürede çözülmesini beraberinde getirdiğini vurguladı. Bakan Tekin, "Mümkün olduğunca hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Ortak çalışma grubumuzun çalışmalarının ardından sonbaharda mutabakat metnini imzalayalım isteriz" değerlendirmesinde bulundu.

'EYLEM PLANI NİTELİĞİNDE OLACAK'

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Mikanadze de iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin çok daha üst düzeyde olması gerektiğini dile getirdi. Var olan ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini kaydeden Mikanadze, başka ekonomi olmak üzere çeşitli alanlardaki üst düzey ilişkilerin temelini eğitimin oluşturduğunu, bu konuda hızla adım atmaları gerektiğini ifade etti. İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına mutabakat metninin önemli bir hukuki zemin oluşturacağını vurgulayan Mikanadze, metnin bu yıl içinde imzalanmasını umduğunu belirtti. Mikanadze, metnin Tiflis'te imzalanmasını arzu ettiklerini belirterek, Bakan Tekin'i Gürcistan'a davet etti.