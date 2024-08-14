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Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Irak ile güvenlik alanındaki anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanları ele alınacak. Toplantının hedefleri arasında terörle ortak mücadelenin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi de bulunuyor.

Türkiye ve Irak arasında, ilk toplantısı 2019 yılında yapılan ve iki ülkenin askeri ve güvenlik iş birliğinin temelinin güçlendirilmesi kapsamındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı yarın Ankara'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yi kabulünde, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi konusunda anlayış birliği oluşmuştu. Bu çerçevedeki müzakerelerin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları tarafından yürütülmesi öngörülerek, ilk toplantı 2019'da yapılmıştı. Irak'taki iç karışıklıklar ve koronavirüs salgını gibi gelişmeler nedeniyle bir süre etkisiz olan mekanizma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos 2023'teki Bağdat ziyaretiyle yeniden canlandırıldı.

Sahadaki uygulama takip ediliyor

Dışişleri Bakanları'nın başkanlığında 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da düzenlenen ikinci toplantı sonucunda yayınlanan ortak bildiride, Irak'ın PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa "ortak tehdit" olarak tanımlanması sağlandı. Mekanizmanın üçüncü toplantısı ise 14 Mart 2024 tarihinde Bağdat'ta yapıldı. Toplantıda, Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı. Türkiye'nin karardan duyduğu memnuniyet, ortak bildiride kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara, kararın sahadaki uygulamasını ise yakından takip ediyor.

Terörle ortak mücadele

Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre, toplantıda Irak tarafıyla geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanları ele alınacak. Terörle ortak mücadelenin yasal çerçevesinin pekiştirilmesi de toplantının hedefleri arasında.

Irak ile Türkiye arasındaki iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan 2024 tarihinde Irak'a yaptığı ziyarette imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması ile iki ülkenin Dışişleri Bakanları'nın eş başkanlığında oluşturulan Ortak Planlama Grubu ve Ortak Daimi Komiteler aracılığıyla öngörülmekte. Irak heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının da Bakan Fidan ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlıklarında yapılması bekleniyor. Ayrıca, toplantı öncesi iki bakanın baş başa görüşmesi bekleniyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşmaların durumları ve Ortak Daimi Komitelerin hayata geçirilmesiyle ilgili süreç ele alınacak.

Bugün ise genel müdür düzeyinde Güvenlik ve Terörle Mücadele Ortak Daimi Komitesi birincisi toplantısının ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın eş başkanlığında Ortak Planlama Grubu hazırlık toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor.