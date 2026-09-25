Türkiye ve İsrail arasında bir savaş olur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a soruldu, cevabı gayet netti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de yayın yapan Newsweek dergisine verdiği röportajda Türkiye ile İsrail arasında yaşanan krize, ABD ile olan müttefiklik ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP İLE AÇIK KONUŞABİLDİĞİMİZ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan ve açık bir iletişim yürütebildiğini belirten Erdoğan, bu durumun Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmeler açısından önemli bir imkan olduğunu vurguladı. Son görüşmede İran meselesinden bölgesel güvenliğe, Gazze'den ikili ilişkilere kadar geniş bir gündemi ele aldıklarını bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Liderler arasında açık bir iletişim bulunduğunda, zaman zaman olabilecek görüş farklılıklarının yönetilmesi ve ortak çözüm yollarının üretilmesi de kolaylaşıyor. Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayanan köklü ve çok boyutlu müttefiklik ilişkileri bulunuyor. Savunma sanayi, ticaret ve bölgesel güvenlik başta olmak üzere ciddi bir işbirliği pratiğimiz ve bunu daha da geliştirme potansiyelimiz bulunuyor. Bu nedenle böylesine güçlü temellere sahip ilişkilerimizi muhtemel senaryoları üzerinden konuşmayı da doğru bulmam. İran'la ABD arasındaki mevcut duruma dair Sayın Trump'la samimi bir diyaloğumuz var ve olası her türlü gelişmeyi de kendisiyle zamanı geldiğinde yine açık biçimde konuşuruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye egemen bir devlet olarak komşularıyla ilişkilerini, müttefiklik yükümlülüklerini, bölgesel sorumluluklarını ve milli menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en dengeli ve olması gerektiği şekilde gözeterek hareket eder."

İSRAİL'İN 'TEHDİT' SÖYLEMİNE TEPKİ

İsrailli bazı yetkililerin Türkiye'yi İran'ın ardından "sıradaki tehdit" olarak nitelendirmesi ve İsrail'in ABD yönetimi üzerindeki etkisine ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin üçüncü bir ülke üzerinden tanımlanamayacağını belirterek şunları söyledi: "Washington'daki muhatabımız Amerika Birleşik Devletleri yönetimidir. Sayın Trump'la konuşmamız gereken bir konu olduğunda bunu kendisiyle doğrudan konuşuyoruz. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarımızın olduğu biliniyor. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Türkiye'nin İsrail halkıyla veya herhangi bir toplumla husumeti yoktur. İtirazımız, uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz politikalara ve bölgemizde istikrarsızlığı derinleştiren adımlaradır."

İSRAİL İLE ASKERİ ÇATIŞMA İHTİMALİ

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları, Yunanistan ile imzaladığı savunma anlaşması ve olası bir askeri çatışmanın NATO açısından ne anlama geleceğine ilişkin soruya da net yanıt veren Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti: "Türkiye dış politikasını kaçınılmaz savaş senaryoları üzerinden kurmaz. Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunmasını istiyoruz. Ülkenin yeniden ayağa kalkması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve terörle mücadele kapasitesinin artması, bütün bölgemizin menfaatinedir. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Şu nettir ki İsrail'in uluslararası hukuku ve yerleşik kuralları hiçe sayan saldırıları, Suriye'nin egemenliğine açıkça zarar veriyor ve bölgede istikrarın tesisini güçleştiriyor. Halbuki Suriye'nin istikrarı, İsrail dahil olmak üzere tüm bölgemizin barış ve gelişmesine katkı sağlayacaktır."

"360 DERECE GÜVENLİK ANLAYIŞI"

Türkiye'nin NATO içindeki güçlü konumuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın veya diğer ülkelerin üçüncü devletlerle kurduğu ilişkilerin kendi tercihleri olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye, her ikili ilişkiyi kendisine yönelmiş bir tehdit şeklinde okumaz. Bununla birlikte milli güvenliğimize, meşru haklarımıza ve çıkarlarımıza karşı atılacak adımları da yakından takip ederiz. Türkiye, NATO içerisinde güçlü bir konuma ve ağırlığa sahiptir. Varsayımsal bir askeri çatışmanın İttifak bakımından hangi sonuçları doğuracağını bugünden tartışmak yerine böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasını önleyecek diplomasiye yoğunlaşmak daha doğru olur. Bölgemizde kalıcı güvenliğin yolu, gerilimi düşüren, caydırıcılığı tahkim eden, karşılıklı kuşatma anlayışını aşan ve uluslararası hukuku esas alan 360 derece güvenlik anlayışı temelinde şekillendirilmiş müttefiklik ilişkileri ve bölgesel ortaklıklar üzerine inşa edilmiş bir güvenlik mimarisinden geçiyor."