Türkiye ve Japonya arasında depremle mücadele işbirliği

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Tanaka Akihiko ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Tanaka Akihiko ile heyetini kabul etti.

Tanaka Akihiko, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin depremle mücadele çalışmaları ve kalıcı konut yapımında çok iyi yerlerde olduğunu belirterek, "Sizlerin deprem sonrası konteyner şehirler ve kalıcı konutlarla gösterdiğiniz çalışmalardaki ilerleme, bizim 2011 yılındaki Japonya depremi sonrası çalışmalarımızdan çok daha hızlı. Afetle mücadele ve yeniden inşa çalışmalarına destekleriniz takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki de gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Çok hızlı hareket ediyoruz. İnşallah inşa faaliyetlerimizi önümüzdeki sene içerisinde bitirip, hak sahiplerine konutlarımızın tamamını teslim edeceğiz." bilgisini verdi.