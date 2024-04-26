Türkiye ve Japonya arasında depremle mücadele işbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve Japonya arasında depremle mücadele işbirliği

Türkiye ve Japonya arasında depremle mücadele işbirliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Tanaka Akihiko ile bir araya geldi. Tanaka Akihiko, Türkiye'nin depremle mücadele çalışmalarını takdir ederek, Türkiye'nin deprem sonrası konteyner şehirler ve kalıcı konutlarla gösterdiği ilerlemeyi övdü. Bakan Özhaseki ise hızlı bir şekilde çalıştıklarını ve önümüzdeki sene içinde konutların tamamını teslim edeceklerini belirtti.

26.04.2024 11:27  Güncelleme: 11:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Tanaka Akihiko ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Tanaka Akihiko ile heyetini kabul etti.

Tanaka Akihiko, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin depremle mücadele çalışmaları ve kalıcı konut yapımında çok iyi yerlerde olduğunu belirterek, "Sizlerin deprem sonrası konteyner şehirler ve kalıcı konutlarla gösterdiğiniz çalışmalardaki ilerleme, bizim 2011 yılındaki Japonya depremi sonrası çalışmalarımızdan çok daha hızlı. Afetle mücadele ve yeniden inşa çalışmalarına destekleriniz takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki de gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "Çok hızlı hareket ediyoruz. İnşallah inşa faaliyetlerimizi önümüzdeki sene içerisinde bitirip, hak sahiplerine konutlarımızın tamamını teslim edeceğiz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Japonya arasında depremle mücadele işbirliği - Son Dakika

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