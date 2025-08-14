Türkiye-Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-Katar İlişkileri Güçleniyor

14.08.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ziyaretinin, Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığın ve gelecek döneme yönelik yeni işbirliklerinin güçlendirilmesi amacı taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ziyaretinin, Türkiye ile Katar arasında her alanda gelişen stratejik ortaklığın ve gelecek döneme yönelik yeni işbirliklerinin güçlendirilmesi amacı taşıdığını söyledi.

Ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulan Büyükelçi Göksu, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için Türkiye ve Katar'ın insani ve diplomatik girişimlerini artırdığını belirterek "Türkiye ve Katar, Gazze'deki insani krizin bir an önce sona erdirilmesi için çalışıyor." dedi.

Göksu, Fidan'ın Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmelerde, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel durumun da ele alındığını dile getirdi.

Ziyaretin, iki ülkenin bölgesel sorunların çözümünde etkin rol oynama iradesini ve liderlerin bölge güvenliği ile istikrarı için ortak çalışma kararlılığını yansıttığını ifade eden Büyükelçi Göksu, Türkiye ve Katar'ın Filistin halkını desteklediğini, Gazze'deki açlığı sona erdirmeyi ve iki devletli çözümü stratejik barış hedefi olarak gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, krizin başından bu yana Katar'ın insani yardım ve barış çabalarındaki etkin rolünü takdir ettiğini dile getiren Göksu, Ankara'nın Gazze'de yaşanan soykırımı kınadığını, İsrail'i işlenen tüm suçlardan sorumlu tuttuğunu ve uluslararası topluma bu ihlalleri durdurmak ve failleri hesap vermeye zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yaptığını ifade etti.

İkili ilişkiler

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in başkanlıklarında 2015'ten bu yana her yıl dönüşümlü olarak iki ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili işbirliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı.

Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı 14 Kasım 2024'tte Ankara'da yapılırken müteakip toplantının bu yıl içinde Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Katar arasında ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, turizm, eğitim ve enerji dahil olmak üzere birçok alanda mevcut işbirliği daha da güçleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Göksu, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Göksu, Gazze, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı

21:24
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
20:14
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
17:50
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:38
Tek bir şey istedi Kerem’den Galatasaray’a sürpriz telefon
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
09:30
89 yaşına giren Gönül Yazar’ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
09:29
Meteoroloji’den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 22:55:23. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.