Türkiye ve Romanya arasında iş birliği güçleniyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkelerimiz arasında giderek artan ilişkilerimize paralel şekilde istihdamın ve sosyal güvenlik mekanizmalarımızın güçlenmesi ortak hedefimiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Romanya'da düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı arasındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, "Ülkelerimiz arasında giderek artan ilişkilerimize paralel şekilde istihdamın ve sosyal güvenlik mekanizmalarımızın güçlenmesi ortak hedefimiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması için Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlıklarımız arasındaki ilişkilerin son yıllarda ivme kazanması bunun en somut örneğidir." açıklamasını yaptı.

Her iki ülke vatandaş ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde güvence altına alınmasını sağlayan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın 2003'ten beri yürürlükte olduğunu kaydeden Işıkhan, iki ülke vatandaşlarının sosyal haklarını geliştirme yönünde önemli bir adım olan bu anlaşma kapsamında aynı yılda bir idari anlaşmanın daha imzalandığını belirtti.

Söz konusu anlaşmanın zaman içerisinde uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Işıkhan, bu doğrultuda Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı'nda anlaşmayı revize ettiklerini bildirdi.

"Sıkı iş birliği faaliyetlerimizi sonuç odaklı somut iş birliği temelinde sürdürmek hedefimizdir"

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın yanı sıra iki ülke arasında sosyal güvenlik ve iş piyasası alanında iş birliğini öngören 1999'da imzalanan protokolü de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu protokol ile karşılıklı bilgi değişimi ve iki ülke vatandaşlarının sosyal haklarını geliştirecek adımların ilk tohumu atılmıştır. Söz konusu protokole daha fazla işlerlik kazandırılmasına yönelik olarak yapılabilecek faaliyetler hususunda kıymetli mevkidaşım ile mayıs ayında yaptığımız görüşmede, Bakanlıklarımız arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulması ve ilk toplantının da en kısa sürede gerçekleştirilmesine yönelik karar aldık. Bu vesileyle, bu kadar kısa bir sürede sürecin tamamlanmasına yönelik gayretli çalışmaları nedeniyle başta Sayın Bakan ve ekibine olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Işıkhan, "Ortak Çalışma Grubu toplantıları iki ülke arasında çalışma ve sosyal güvenlik konularında yaşanan sorunların çözümü ve bu alandaki iş birliklerinin güçlendirilmesi için oldukça etkin bir mekanizma. Bu kapsamda, iş gücü piyasası politikaları, iş teftiş faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik gibi konularda uzman değişimi ve çevrim içi toplantılar gerçekleştireceğiz. Sıkı iş birliği faaliyetlerimizi sonuç odaklı somut iş birliği temelinde sürdürmek hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Protokol imzalandı

Bakan Işıkhan, protokol kapsamında hazırlanan iki yıllık eylem planının somut çalışmaları içermesinin Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğin derinleşmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Protokolün ve eylem planının uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceklerini belirten Işıkhan, görev alanlarına giren her konuda Romanya ile bilgi ve tecrübeleri paylaşmaktan, iki ülkenin vatandaşlarına en yüksek fayda sağlayacak faaliyetleri değerlendirmekten memnuniyet duyacağını aktardı.

Toplantının ardından Bakan Işıkhan ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura Oprescu "Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısına" ilişkin protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın Romanya ziyaretinde, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün de hazır bulundu.