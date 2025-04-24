Türkiye ve Rusya Orta Doğu İstişareleri

Türkiye ile Rusya arasında dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri, yarın İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya bakan yardımcıları düzeyinde yarın İstanbul'da "Orta Doğu" meseleleri istişare edilecek.

İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya tarafını ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek.

Yılmaz ve Bogdanov'un Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Rusya, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke.