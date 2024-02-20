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Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) koordinesinde "Türkiye-Venezuela Medya Buluşmaları" düzenlendi.

Karakas'ta bir otelde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, Enstitü'nün dünyada Türk kültürünü, sanatını, müziğini dünyaya sunan, dünya ile köprüler kurmaya çalışan bir kültür kurumu olduğunu söyledi.

Barut, "Enstitümüzün ismini aldığı şair Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım.' felsefesini sahada icra ediyoruz. Bu felsefe, iç işleri, dış işleri hepsini kapsıyor. Türkiye-Venezuela Medya Buluşmaları ile birbirimizi daha iyi anlayacağız. Bu toplantı, birbirine çok benzeyen iki ülkenin birbirlerini tanımaları ve iletişimi güçlendirme noktasında bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Karakas YEE Koordinatörü Hasan Nalbant ise her iki ülkenin gazetecilerine Medya Buluşmaları'na katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

YEE'nin bir kültür grubu olduğunu anlatan Nalbant, dünyanın birçok ülkesinde Türk kültürü ve diline yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Nalbant, 12 yıl boyunca öğrencilere Türkçe öğrettiğini, Kazakistan'dan Rusya'ya, Güney Kore'den Brezilya'ya çok sayıda ülkeden öğrencisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Umuyorum bugünden sonra Venezuela'da Türkçe bilen sayısı artacaktır, bunun için buradayız. Venezuela Merkez Üniversitesi ile bir anlaşma imzaladık. Kendileri orada kurs açabilmemiz için mekan verdiler. Umarım birkaç ay sonra merkezimizi faaliyete geçirebileceğiz. Türkçe kurslarının yanı sıra Türk filmleri haftası, el sanatları ve okçuluğa yönelik kurslar düzenleyeceğiz. Bu kurslarda ülkemizi tanıtacağız."

Hasan Nalbant, programa katılan Venezuelalı gazetecileri kursa beklediğini söyledi.

Daha sonra Türk ve Venezuelalı gazeteciler sunum yaptı.

Gazeteciler, iki ülke basını arasında işbirliğini artırmanın yolları, dizi ve filmler ile iki ülke halklarının kaynaşması noktasında gerçeklerin doğru yansıtılması konularında fikir alışverişinde bulundu.

AA'nın faaliyetleri ve yayıncılığına yönelik bilgilerin de aktarıldığı programda, Venezuelalı gazeteciler, Türk meslektaşlarına dizi filmler, sinema, turizme yönelik sorular yöneltti.

İki ülke medyasının bilgi ve iletişim havuzunun oluşturulması konusunun da ele alındığı programda, gazetecilerin iletişimi sürdürmesi kararı alındı.