Türkiye Yazarlar Birliği, İsrail'i durdurmaya çağırıyor

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Türkiye Yazarlar Birliği, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze için 25 Mart'ta aldığı ateşkes kararı tasarısının uygulanması, Gazze soykırımının durdurulması ve Filistin'de tam barışın sağlanması için uluslararası kamuoyunu İsrail'i durdurmaya" davet etti.

Birlik tarafından yayımlanan Gazze bildirisinde, İsrail'in masum Gazzelileri sistematik olarak katletmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'de soykırım yaşanmasına rağmen uluslararası kurumların sorumluluklarını yerine getiremediğine işaret edilen bildiride, BMGK'nin 25 Mart 2024'te aldığı ve acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını görmezden gelen İsrail'in, bu kararı tanımasını sağlayacak zorlayıcı mekanizmaların devreye sokulmasının elzem olduğu vurgulandı.

Gazze soykırımına tepki gösterilmesinin bütün insanlığın en temel ödevi olduğu belirtilen bildiride, "dünyanın neresinde olursa olsun sağduyusunu kaybetmemiş herkes, derhal barışın temin edilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için çaba göstermeye" çağrıldı.

Bildiride, "Türkiye Yazarlar Birliği olarak BMGK'nin 25 Mart 2024 tarihli ateşkes tasarısının uygulanması, Gazze soykırımının durdurulması ve Filistin'de tam barışın sağlanması için uluslararası kamuoyunu İsrail'i durdurmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

BMGK'den İsrail'in suçlarına ortak olmaması, derhal ateşkesi sağlaması ve uluslararası barış gücünü harekete geçirmesi talep edilen bildiride, "BMGK'nin sorumluluk almaması halinde Türkiye Yazarlar Birliği olarak, insan haklarına duyarlı ülkelerden müteşekkil bir üst koalisyonun oluşturulması ve bu koalisyonun bir barış gücü tesis ederek harekete geçirmesi gerektiğini ilan ediyoruz." ifadesi yer aldı.