Türkiye, Yolsuzluk Algı Endeksi\'nde 115. sırada yer aldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "2023 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 34 puanla 115'inci sırada yer almıştır. 2022 yılında kıyasla bu sene 2 puan daha kaybeden Türkiye'nin ülke sıralamasında da 14 sıra gerilediği görülmektedir. Ayrıca Türkiye, son yıllarda endekste en ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülkeden biri seçilmiştir. Öyle ki 2014 yılından beri son 10 senede endekste 10 puan birden kaybetmiştir. Bu puanla ülkemiz Burkina Faso, Vietnam, Tanzanya, Tunus, Hindistan, Arjantin, Zambiya gibi ülkelerin de gerisinde kalmıştır. Ekonomide gelişme kaydedilmesi için yolsuzluğun önlenmesi, her alanda yolsuzlukla mücadelenin artırılması gerekir. Hukuk ve adalet sistemine güvenin azaldığı, demokrasi konusunda gelişme kaydedemeyen ve yolsuzluk algısı yüksek olan bir ülkeye yatırım da sıcak para da gelmez" dedi.

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Bakan Volkan Demir, 2023 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin durumuna dikkat çekti. Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye'nin 34 puanla 115'inci sırada yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"RAPORDA KAMU ALANINDA 180 ÜLKE BAZINDA YOLSUZLUK ALGISININ ÖLÇÜLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR"

"Uluslararası Şeffaflık Organizasyonu'nu (Transparency International) dünyanın her yerinde; hükümetlerle, şirketlerle, çalışanlarla, sivil toplumla birlikte yolsuzluğun olmadığı bir dünya amacıyla 1993 yılından itibaren çaba sarf eden bir kuruluştur. Bu kuruluş ocak ayı sonunda, 2023 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi Raporu'nu yayınlandı. Bu raporda kamu alanında dünyada 180 ülke bazında yolsuzluk algısının ölçülmesi hedeflenmektedir. Raporda ülkeler ve bölgeler 100 puan üzerinden değerlendirilmekte; 0 puan çok yüksek derecede yolsuzluk algısı olan, 100 puan ise yolsuzluk algısının olmadığı çok temiz anlamına gelmektedir.

"TÜRKİYE, YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİNDE EN CİDDİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ GÖSTEREN 12 ÜLKEDEN BİRİ SEÇİLMİŞTİR. SON 10 SENEDE ENDEKSTE 10 PUAN BİRDEN KAYBETMİŞTİR"

Yolsuzluk Algı Endeksinde ilk sıralarda yer alan (en temiz) bazı ülkeler: Danimarka (90), Finlandiya (87), Yeni Zelanda (85), Norveç (84), Singapur (83), İsveç (82), İsviçre (82), Hollanda (79), Almanya (78), Lüksemburg (78), İrlanda (77). 2023 Yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 34 puanla 115'inci sırada yer almıştır. 2022 yılında kıyasla bu sene 2 puan daha kaybeden Türkiye'nin ülke sıralamasında da 14 sıra gerilediği görülmektedir. Ayrıca Türkiye, son yıllarda endekste en ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülkeden biri seçilmiştir. Öyle ki 2014 yılından beri son 10 senede endekste 10 puan birden kaybetmiştir. Bu puanla ülkemiz Burkina Faso, Vietnam, Tanzanya, Tunus, Hindistan, Arjantin, Zambiya gibi ülkelerin de gerisinde kalmıştır.

"YOLSUZLUK ALGISI YÜKSEK OLAN BİR ÜLKEYE YATIRIM DA SICAK PARA DA GELMEZ"

Ekonomide gelişme kaydedilmesi için yolsuzluğun önlenmesi, her alanda yolsuzlukla mücadelenin artırılması gerekir. Hukuk ve adalet sistemine güvenin azaldığı, demokrasi konusunda gelişme kaydedemeyen ve yolsuzluk algısı yüksek olan bir ülkeye yatırım da sıcak para da gelmez. Yüksek bedeller ödeyerek getirilecek sıcak para da şu sıralar yaşadığımız gibi gelir dağılımını bozar. Zengin daha zengin fakir de daha fakir olur. Dünyada ciddi araştırmalarla ölçülen hukuk ve demokrasi, yolsuzluk, mutluluk gibi tüm alanlarda çok geride kaldık. Artık bu açmazdan kurtulmamız gerekir."