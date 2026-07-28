Türkiye'de hastanelerde dijital güvenlik ve hasta takibi nereye gidiyor? Uzmanı anlattı - Son Dakika
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Türkiye'de hastanelerde dijital güvenlik ve hasta takibi nereye gidiyor? Uzmanı anlattı

Türkiye\'de hastanelerde dijital güvenlik ve hasta takibi nereye gidiyor? Uzmanı anlattı
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Türkiye’de şehir hastaneleri ve büyük sağlık yatırımları hızla artarken, bu dev sağlık kampüslerinin nasıl yönetileceği de en az inşa edilmeleri kadar kritik bir başlık haline geliyor. Sağlık teknolojileri, RFID sistemleri ve hastane otomasyonları alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Sigmatron şirketinin genel müdürü Albert Gabay, akıllı hastane kavramının artık bir gelecek vizyonu değil, bugünün operasyonel zorunluluğu olduğunu vurguluyor.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın dijitalleşme adımları, e-Nabız entegrasyonları, yapay zekâ destekli görüntüleme sistemleri ve akıllı randevu altyapıları, hastaneleri klasik sağlık kurumlarından veri odaklı teknoloji merkezlerine dönüştürüyor. Sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Gabay’a göre bu dönüşümün omurgasını dijital güvenlik, hasta takibi ve sistemler arası entegrasyon oluşturuyor.

Teknoloji olmadan büyük hastaneler yönetilemez

“Binlerce hastanın aynı anda bulunduğu şehir hastanelerini yalnızca insan gücüyle yönetmek mümkün değil,” diyen Gabay, özellikle RFID tabanlı takip sistemlerinin ve akıllı bilekliklerin hasta güvenliği açısından kritik rol oynadığını belirtiyor. Ona göre yanlış yönlendirme, kaybolma ve operasyonel gecikmelerin büyük bölümü, gerçek zamanlı veri akışının eksikliğinden kaynaklanıyor.

Albert Gabay, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı çok sayıda hastanede yazılım ve donanım tabanlı sağlık teknolojileri projelerinin kurulum ve devreye alma süreçlerinde aktif rol aldı. Ayrıca Siemens Türkiye’nin RFID sistem tedarikçisi olarak yürütülen büyük ölçekli kamu projelerinde görev alarak, farklı hastane altyapılarının tek bir dijital ekosistem altında çalışmasını sağlayan entegrasyon çözümleri geliştirdi.

Bu projelerden en dikkat çekicilerinden biri, Ankara’da 3500 yataklı bir şehir hastanesi için geliştirilen aktif RFID bebek kaçırma önleme sistemi oldu. Sistem, doğum ve yenidoğan alanlarında 7/24 güvenlik sağlayarak yetkisiz çıkış ve eşleşme hatalarında anlık alarm üretiyor.

Açık API mimarisi ile sağlık dışında genişleyen dijital altyapı

Gabay’ın en önemli teknik katkılarından biri ise geliştirdiği açık API mimarisi. Bu yapı sayesinde hastane sistemleri yalnızca sağlıkla sınırlı kalmayıp yüksek güvenlik gerektiren farklı alanlara da uyarlanabilir hale geldi. Bu yaklaşım, RFID tabanlı sistemlerin farklı sektörlere hızlı şekilde entegre edilmesini mümkün kıldı.

Bu kapsamda müze güvenliği projelerinde envanter süreçleri günler süren manuel işlemlerden saniyeler içinde dijital denetime dönüştürülürken, eserler için gerçek zamanlı anti-tahrip sensörleri devreye alındı.

Benzer mimari, lojistik ve nakit taşıma güvenliği alanına da genişletilerek Türkiye’de patentlenen özel bir nakit güvenlik sistemi geliştirilmesine kadar uzandı. Gabay ayrıca bu altyapı ile endüstriyel ortamlarda da çözümler üreterek, yüksek sıcaklık ve zorlu endüstriyel koşullara dayanıklı RFID etiket teknolojileri geliştirilmesine katkı sağladı.

Albert Gabay: “Akıllı hastane, entegre veri ekosistemidir”

Uluslararası projelerde önemli görevler üstlenen Gabay, Türkiye’den geliştirilen çözümlerin Portekiz, Almanya, Suudi Arabistan ve Avusturya gibi ülkelere ihraç edildiğini belirtiyor. Siemens Türkiye ile yürütülen projelerde aldığı global ödüller de bu teknolojilerin uluslararası karşılığını güçlendiriyor.

Gabay’a göre geleceğin hastaneleri yalnızca dijitalleşmiş yapılar değil, tamamen entegre veri ekosistemleri olacak: “Akıllı hastane dediğimiz şey cihazlardan ibaret değil; tüm sistemlerin birbirini gerçek zamanlı anlayıp yönetebilmesidir.”

Hastane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de hastanelerde dijital güvenlik ve hasta takibi nereye gidiyor? Uzmanı anlattı - Son Dakika

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