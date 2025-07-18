Türkmen Alevi Bektaşi Vakfından "Kerbela\'yı anma" programı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Biz bu ülkede Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle tek yumruğuz. Hepimizin cenazesi bir, hepimizin düğünü bir, hepimizin kıblesi bir." dedi.

Özdemir, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından "Kerbela'yı anmak için" İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen programa katıldı.

Buradaki konuşmasında Özdemir, muharrem ayının, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, Kerbela şehrinde şehit edildiği zamana karşılık geldiğini belirterek, "Bu yas, bütün İslam aleminde acı ve zulüm olarak biliniyor. İmam Hüseyin Efendimizin nasıl şehit olduğunu herkes hemen hemen biliyor. Bu toplumun birliği, bütünlüğü, kardeşliği için bütün dünyadaki Müslümanlar muharremin yasını tutuyor. Böyle bir dönemde en üzücü olaylardan biri de siyonist İsrail'in Gazze'yi bombalaması, yanındaki İran ile savaşa girmesi. Geçtiğimiz aynı muharrem ayında da yine İsrail Gazze'deki kardeşlerimizi bombalamıştı, şehit etmişti, evlerinden, yurtlarından sürmüştü." ifadesini kullandı.

Özdemir, Türkiye İstatistik Kurumundan Türkiye'de kaç kişinin isminin Hasan veya Hüseyin olduğuna dair verileri istediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"2 milyon 780 bin kişinin ismi Hüseyin'dir, 3 milyon 145 bin kişinin ismi de Hasan'dır. Biz bu ülkede Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle tek yumruğuz. Hepimizin cenazesi bir, hepimizin düğünü bir, hepimizin kıblesi bir. Biz İslam'ız. İslam olduğumuz için birtakım kendini bilmeyen meczuplar, gerek sosyal medyada gerek basında toplumumuzu yanlış yönlendiriyor. Bunları da kınıyorum. Bunlar Alevi dedesiyse de kınıyorum, bunlar bir tarikatın ya da bir cemaatin başındaki kişilerse de kınıyorum."

"Makamlar, koltuklar geçici"

Türkiye'nin etrafının bir savaş çemberi olduğunu belirten Özdemir, "Makamlar, koltuklar geçicidir. Baki olan devletin bütünlüğüdür, hepimizin kardeşliğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne kadar bir sürü başbakanlar, cumhurbaşkanları geldi geçti. Ama necip Türk milleti hep tek yumruk oldu. Sosyal medyada gördüklerim, duyduklarım şahsen beni üzüyor. Toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Özdemir, sosyal medyada yer alan her içeriğe inanılmaması gerektiğini, burada yapılan kasıtlı paylaşımların amacının birlik ve bütünlüğü bozmak olduğunu söyledi.

Hilafet döneminde de buna benzer kasıtlı olaylar yaşandığını dile getiren Özdemir, şunları ifade etti:

"Muhammed Mustafa'yı, Peygamber Efendimizi 16 kişi defnetmiş. 17'nci kişi de İmam Ali Efendimiz namazını kıldırmış. Geri kalanlar taht hesabına oturmuşlar. Peygamberin bile cenazesinin 17 kişiyle kıldırıldığı bir İslam'ın evlatlarıyız biz. Onun için Hak Muhammed Ali yoluna çıktık, 27'nci yılımızda bu ülkenin birliği, bütünlüğü, kardeşliği için hep mücadele verdik, yılmadık. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturuyla kurulduğumuz günden bugüne kadar hep mücadele verdik. Hep devletimizin birliği, bütünlüğü için açıklamalar yaptık. Hep kardeşlikten tarafa dem vurduk. Ama sizlerden ricam var; ben şehit ailesiyim, 2 yakınımı teröre şehit verdim. Ülkemiz devlet aklıyla bir yola çıktı. Bunu provoke edip de kardeşlerimizi birbirine kırdırmayalım."

Özdemir, ülkede herkesin birlikte yaşadığını ve birlik bütünlük içinde olduğunu belirterek, "Bu ülke bizim. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı okula gidiyoruz. Aynı camiye gidiyoruz. Aynı mezarlığa cenazelerimiz defnediliyor. Bizim başka bir ülkemiz yok. İnanır mısınız? Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bizi hiçbir ülke kabul etmez. Ben bunun inancındayım. Sizlerden tek şunu rica ediyorum; herkesin siyasi görüşüne saygım sonsuz ama bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi birilerinin bozması için lütfen fırsat vermeyin." dedi.

Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı programın sonunda katılımcılara aşure dağıtıldı.