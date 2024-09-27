Türkmenistan Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika
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Türkmenistan Bağımsızlık Günü Kutlandı

Türkmenistan, bağımsızlığının 33. yılı dolayısıyla çeşitli etkinliklerle milli bayramını kutladı.

27.09.2024 16:16
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Türkmenistan'da ülkenin bağımsızlığının 33. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ülkenin milli bayramı kabul edilen "27 Eylül Bağımsızlık Günü" dolayısıyla, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile hükümet üyeleri, üst düzey yetkililer ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Bağımsızlığının 33. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Türkmen sanatçı ve sporcularca halk dansları, müzik gösterileri ve sportif etkinlikler icra edildi.

Ayrıca Berdimuhamedov, Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülkenin kalkınmasında hizmetleri bulunan bazı vatandaşları nişan, madalya ve fahri unvanlarla ödüllendirdi.

"Bağımsızlık Günü" 2018'den itibaren 27 Eylül'de kutlanıyor

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından 26 Ekim 1991'de Türkmenistan'da referandum yapıldı ve halkın yüzde 94'ü bağımsızlık lehine oy kullandı.

Bu sonuçlar doğrultusunda, 27 Ekim 1991'de "Türkmenistan'ın Bağımsızlığının ve Devlet Yapısının Temelleri Hakkında" yasa kabul edildi ve bu tarih Türkmenistan'ın Bağımsızlık Günü olarak belirlendi.

Daha sonra 9 Ekim 2017'de Türkmenistan Anayasası'nda değişikliğe gidilerek Bağımsızlık Günü'nün kutlanmasına ilişkin yasada düzenleme yapıldı. Bu değişiklikle 2018'den itibaren Bağımsızlık Günü, 27 Eylül olarak belirlendi ve bu tarih ülke genelinde kutlanmaya başlandı.

7 milyon nüfusa sahip Türkmenistan batıda Hazar Denizi'ne kıyısı olan ve yaklaşık 491 bin kilometrekare alana sahip. Türkmenistan'ın, kuzeyde Kazakistan, doğuda Özbekistan, güneyde Afganistan ve güneybatıda İran'la komşuluk ilişkileri bulunuyor.

Dış politikada tarafsızlık ilkesi

Türkmenistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra ülkenin askeri doktrininde, diğer devletlerin iç işlerine karışmamak ve toprak bütünlüklerine saygı politikası yer aldı.

Ülkenin dış politikada daimi tarafsızlık yolunu seçmesinin ana nedenlerinden biri de jeopolitik durumundan kaynaklanıyor. Doğu ve Batı arasında ticaret, ulaşım ve lojistik alanlarında köprü rolünü üstlenmesi ve ülkenin çok büyük doğal kaynaklarının bulunması dış politikada tarafsızlık statüsünü almaya yönelik girişimleri başlattı.

Türkmenistan, 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 185 ülkenin desteğini alarak daimi tarafsız ülke ilan edildi.

Doğal gaz zengini ülke

Türkmenistan, doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada dördüncü sırada bulunuyor.

Çin'in en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Türkmenistan, Rusya'ya da doğal gaz satıyor.

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye, 1991'de Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu.

İki ülke arasında diplomatik ilişkiler 29 Şubat 1992'de kuruldu ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye oldu.

İki kardeş ülke, bölgesel ve uluslararası örgütler çerçevesinde kapsamlı işbirliği yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkmenistan Bağımsızlık Günü Kutlandı - Son Dakika

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