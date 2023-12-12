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Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı Kutlandı

Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ülke genelinde gerçekleşen kutlamalara Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov da katıldı.

Türkmenistan\'da Tarafsızlık Bayramı Kutlandı
12.12.2023 - 14:57,
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Türkmenistan'da Tarafsızlık Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan'da 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilen Tarafsızlık Günü büyük coşkuyla kutlandı.

Bu sene Tarafsızlık Günü'nün 28. yıl dönümü kapsamında ülke genelinde birçok kültürel etkinlik düzenlendi. Bayram dolayısıyla resmi etkinlik Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un katılımıyla gerçekleşti.

Başkent Aşkabat'taki Tarafsızlık Anıtı'na çelenk konuldu. Törene, Türkmenistan Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, bakanlar, Aşkabat'taki BM heyet ve diplomatik misyon temsilcileri de katıldı.

Türkmenistan liderinden kutlama mesajı

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Tarafsızlık Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, tarafsızlık statüsünün önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 28 yıl önce kabul ettiği tarihi kararla ana vatanımız hukuki olarak daimi tarafsızlık statüsüne kavuştu. Hukuki statüsü bu kadar yüksek olan bağımsız devletimiz, dünya toplumunun küresel barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma çabalarına tam destek veren, ileriye dönük, hedef odaklı bir dış politika yürütmektedir. Asya ve Avrupa'nın kavşağında, Büyük İpek Yolu'nun merkezinde yer alan Türkmenistan, dünya ülkeleriyle prestijli uluslararası kuruluşlarla uyumlu işbirlikleri kurma ve karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha etkin kanallarını oluşturma konusunda olumlu deneyim kazanmıştır."

Dünyada, BM Genel Kurulunca 1995 ve 2015 yıllarında tarafsızlık statüsü 2 defa tescillenen tek ülke konumunda olan Türkmenistan'ın girişimleri ile BM Genel Kurulunun 2 Şubat 2017'de yapılan 71. oturumunda 12 Aralık'ın Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.

Kaynak: AA
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