Türkmenistanlı öğrenciyi öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

SAMSUN'da Türkmenistan vatandaşı Nurshat Muhammedova'yı (21) göğsünden tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Kenan Pala (40), haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 26 Kasım 2022'de Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto bakım servisinden tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın cesediyle karşılaştı. Yanında tabanca bulunan ve göğsünden vurulduğu tespit edilen genç kadının cenazesi, otopsi sonrası Ankara'da toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Kenan Pala, tutuklandı.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlamasıyla Kenan Pala hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Pala, Nurshat Muhammedova'nın annesi ile ablası ve taraf avukatları katıldı. Sanık Pala, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti Kenan Pala'yı 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptı. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak Pala'nın cezasını, 20 yıla indirdi. Kenan Pala'ya, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 8 ay hapis cezası verildi.