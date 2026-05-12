TÜRKONFED ve Belçika İşbirliği Güçleniyor

12.05.2026 17:53
Süleyman Sönmez, Türkiye ve Belçika'nın işbirliklerini güçlendireceğini vurguladı.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, ülkeler arasında ortaklık anlayışı ile atılan adımların her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirterek, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin Türkiye, Belçika ve Avrupa'yı birbirine her zamankinden daha fazla yakınlaştırdığını söyledi.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Belçika Kraliçesi Mathilde ile Türkiye'de bulunan Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies, TÜRKONFED işbirliğiyle gerçekleştirilen "AB Pazarına Erişim (EU Market Access)" temalı seminere katıldı.

Seminerde konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye ve Belçika'nın sahip olduğu potansiyele dikkati çekerek, karşılıklı fayda temelinde somut işbirliklerinin gerçekleştirilebileceğine vurgu yaptı.

Küresel rekabetin kurallarının değiştiği, korumacılık ve güvenlik ekonomisi politikalarının güç kazandığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Sönmez, TÜRKONFED'in alabileceği rol hakkında şöyle konuştu:

"Ülkeler arasında ortaklık anlayışı ile atılan adımlar her zamankinden daha çok önem taşıyor. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler, ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere Türkiye ve Belçika'yı ve daha geniş ölçekte Avrupa'yı birbirine her zamankinden daha fazla yakınlaştırıyor.

TÜRKONFED olarak, 31 federasyon ve 340 dernek üzerinden 100 bini aşkın işletmeyi temsil eden, Türkiye'nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olarak hem yereldeki bu gücümüzü hem de 85 ülkede varlık gösteren TÜRKONFED International ile dünyaya açılan ağlarımızı, sözünü ettiğim bu işbirliklerini geliştirmek için kullanıyoruz."

Sönmez, Türkiye'nin Gümrük Birliği sayesinde, Avrupa'nın üretim, tedarik ve yatırım zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin güvenlikten sanayiye, ticaretten lojistik ağlarına kadar pek çok alanda Avrupa ile derin bir entegrasyona sahip olduğunu dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu entegrasyonun geleceğe taşınmasında bugün, sadece fiyat, kalite ve lojistik üstünlüğün değil, mevzuatlara uyum, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme adımlarında eş güdümün de belirleyici olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayışla, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm odağındaki 3D vizyonumuz doğrultusunda ülkemiz KOBİ'lerinin söz konusu alanlarda kapasite ve know-how geliştirmesine katkı sağlıyoruz.

Yoğun faaliyetlerimizle, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında da iletişim ve işbirliği köprüleri kuruyoruz. Türkiye'deki bölgelerin, Avrupa ülkelerindeki uygun bölgelerle arasında ithalat-ihracat ilişkilerini geliştirmesi, ülkeler arasındaki işletmelerinin ortak yatırımlar ve ortak girişimler tesis edebilmesi için kamu, özel sektör ve STK temsilcileriyle bağlarımızı karşılıklı olarak güçlendiriyoruz."

Sönmez, Belçika pazarının Türkiye için önemine değinerek iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir aşamaya taşıması beklenen UNIZO ile yapılan mutabakat zaptına dikkati çekti. Sönmez, şunları kaydetti:

"TÜRKONFED olarak Brüksel'de yer alan Avrupa Birliği temsilciliğimiz ve Avrupa KOBİ Birliği SMEunited üyesi olmamız sayesinde, iki ülke arasındaki güç birliğimizi aktif tutmayı sürdürüyoruz. Dün Belçika'daki muadil kuruluşumuz UNIZO ile bu ilişkilerimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan mutabakat zaptını imzalamış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz."

Konuşmasında AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu ve vize serbestisi konularına da değinen Sönmez, şunları ifade etti:

"Dün Sayın Majesteleri Kraliçe'nin teşrifleriyle gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında da dile getirdiğimiz üzere, ortaklıklarımızı daha da derinleştirebilmek için, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin dijital ve yeşil dönüşümün gereklerine uygun şekilde, özellikle KOBİ'leri özel bir başlıkta kapsayacak biçimde modernizasyonu, vize kolaylığı ve serbestisi alanlarında ilerleme sağlanması ve Avrupa kıtasının temiz geçiş ve yeniden yapılanma hedeflerine yönelik yasa ve düzenlemelerin, yapısal ortaklıklarımızı gözeten bir anlayışla, Türkiye de dahil edilerek kurgulanması önem taşıyacaktır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
