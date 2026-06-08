TÜRKPA Toplantısı Bişkek'te Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TÜRKPA Toplantısı Bişkek'te Gerçekleştirildi

TÜRKPA Toplantısı Bişkek\'te Gerçekleştirildi
08.06.2026 18:26
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TÜRKPA'nın 13. toplantısında yerel yönetimlerin bölgesel işbirliğindeki rolü tartışıldı.

Kırgızistan'da, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu 13. Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkent Bişkek'te yapılan "TÜRKPA Üye Devletleri Arasında Bölgesel İş Birliğini Güçlendirmede Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye devletleri Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'dan milletvekilleri katıldı.

TBMM Bursa Milletvekili Osman Mesten'in başkanlık ettiği toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk "gözlemci", Özbekistan'ın Bişkek Büyükelçisi Saidkiram Niyazhodjayev "misafir ülke" sıfatıyla yer aldı.

Toplantıda, yerel yönetimlerin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesindeki rolüne ilişkin hazırlanan rapor ile tavsiye kararları görüşülerek kabul edildi.

TBMM Bursa Milletvekili ve Komisyon Başkanı Osman Mesten, AA muhabirine, TÜRKPA'nın geleceği ve üye devletler arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi açısından kararlar alındığını belirtti.

Mesten, "Bu toplantının, hem Türk parlamentoları ile Türk devletleri arasındaki resmi ilişkilerin hem de kardeş Türk halkları arasındaki gönül bağlarının daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonda masaya yatırılan konular ve kararlar hakkında bilgi veren Mesten, "Daha önce yerel yönetimlerin işbirliğini artırmak amacıyla başlattığımız kapsamlı bir çalışmamız vardı. Bu toplantıda, söz konusu çalışmanın raporu değerlendirildi ve oylamaya sunularak kabul edildi. İçinde bulunduğumuz dijital çağın getirdiği yenilikleri ve dijital alanı komisyonumuzda değerlendirdik. Bu doğrultuda karar aldık. Yapay zeka kullanımı hususunda da ortak bir çerçeve kararı aldık. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız." dedi.

KKTC Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk ise toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, bu tür toplantıların işbirliği anlamında çok büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRKPA Toplantısı Bişkek'te Gerçekleştirildi - Son Dakika

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