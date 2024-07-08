Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatılıyor - Son Dakika
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Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 10 yıllık bir çalışmanın ardından hazırlanan Türksat 6A uydusu, Türkiye saatiyle gece 00.20'de uzaya fırlatılacak. Türksat'ın başlattığı programla Türk mühendislerinin de katkısıyla yapılan uydunun gelişim süreci ve test aşamaları tamamlandı. Türksat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak tarihe geçecek.

08.07.2024 11:07
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 2014'te çalışmalarına başlanan ve 10 yılda hazır hale getirilen Türksat 6A'nın serüveni, bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya fırlatılmasıyla taçlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin haberleşme uydu yayıncılığı Türksat 1B ile 1994'te başladı.

Bundan iki yıl sonra 1996'da Türksat 1C, 2001'de Türksat 2A, 2008'de Türksat 3A, 2014'te Türksat 4B uzaya gönderildi. Türksat 5A 2021'de ve son olarak Türksat 5B de 2022'de hizmete alındı.

Türksat tarafından başlatılan programla 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B'nin yapımında Türk mühendislerinin de yer alması sağlandı. Ayrıca Türksat 5A ve 5B'nin yapımında Teknoloji Transfer Programı kapsamında Türksat mühendisleri uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu.

Türksat 6A'nın gelişim süreci

Türkiye'nin uydu çalışmaları devam ederken Bakanlık çatısı altında 15 Aralık 2014'te yerli ve milli Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı. 21 Mayıs 2015'te Türksat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla çalışmalara başlandı.

Ön Gözden Geçirme Fazı 31 Aralık 2015'te başlarken 26 Aralık 2016'da Kritik Gözden Geçirme Fazı-1'e adım atıldı. Bir sonraki yıla gelindiğinde Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli tamamlandı.

Kritik Gözden Geçirme Fazı-2'ye 29 Kasım 2018'de başlanırken mühendislik modeli uydusu yapımı çalışmaları için 2019'da harekete geçildi. Söz konusu modelin çalışmaları 2022'de tamamlandı.

Uçuş Modeli Başlangıç Fonksiyonel Testleri, Haziran 2022'de sona erdi. Uçuş Modeli Isıl Vakum Testleri ise Aralık 2022'de sonuca ulaştı.

Uçuş Modeli Titreşim ve Akustik Testleri Ağustos 2023'te yapılırken Kasım 2023'te Uçuş Modeli Şok Testi (Fit Check) tamamlandı.

Uçuş Modeli Son Fonksiyonel Testleri de Ocak 2024'te bitirilerek, uçuş modeli CATR testleri yapıldı.

Nisan 2024'e gelindiğinde uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı, geçen ay da uçuş modeli yerde teslim ve paketleme işlemine geçildi. Uydu, 4 Haziran'da Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne yollandı.

Tarihi gün

Türksat 6A uydusu yapım çalışmalarında Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK UZAY, Türksat AŞ, ASELSAN, C2Tech ve TUSAŞ sürece katkı sağladı.

Böylece tüm hazırlıklar tamamlanarak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu uzaya gönderilmeye hazır hale geldi. Türksat 6A uydusu, fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle bugün ABD yerel saatiyle 17.20'de, Türkiye saatiyle gece 00.20'de uzaya gönderilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türksat 6A Uydusu Uzaya Fırlatılıyor - Son Dakika

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