TÜRKSAT 6A Uydusu Yarın Uzaya Fırlatılıyor - Son Dakika
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TÜRKSAT 6A Uydusu Yarın Uzaya Fırlatılıyor

TÜRKSAT 6A uydusu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak yarın Ankara'dan uzaya fırlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uydunun üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Uydunun fırlatma prosedürleri, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde gerçekleştirilecek. TÜRKSAT 6A'nın yörüngesine fırlatılması ise 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında planlanıyor.

03.06.2024 20:19
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yarın Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemleri Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te tamamlandığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "TÜRKSAT 6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte 4 Haziran Salı günü, Antonov AN-124 tipi kargo uçağı ile ABD'nin Florida eyaletinde Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak. 4 Haziran Salı günü başlayacak hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek. Ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. TÜRKSAT 6A'nın 8- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yörüngesine fırlatılması planlanıyor" denildi.

Açıklamada, TÜRKSAT 6A uydusunu uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılacağı, iki bakanın yarın saat 12.00'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde ortak açıklama yapacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TÜRKSAT 6A Uydusu Yarın Uzaya Fırlatılıyor - Son Dakika

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