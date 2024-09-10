TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesindeki güneş enerjisi santrali tamamlandı - Son Dakika
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TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesindeki güneş enerjisi santrali tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde Nisan 2023'te yapımına başlanan güneş enerjisi santralinin tamamlandığını ve elektrik üretim sürecine geçildiğini belirtti. Santral, yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek ve yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak.

10.09.2024 12:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde Nisan 2023'te yapımına başlanan güneş enerjisi santralinin (GES) tamamlandığını ve elektrik üretim sürecine geçildiğini belirterek, "131 dönümlük dev GES bir yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek, yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tek uydu operatörü olmasının yanı sıra e-Devlet Kapısı ve veri merkezleriyle kamunun dijital dönüşümünü de sağlayan, uzay vatanda ülkenin haklarını koruyan TÜRKSAT'ın enerjisini güneşten alacağını bildirdi.

TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde Nisan 2023'te yapımına başlanan GES'in tamamlanarak elektrik üretim sürecine geçildiği bilgisini veren Uraloğlu, "131 dönümlük dev GES bir yılda 15 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Santral, TÜRKSAT'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacını karşılayacak, yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacak. İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırıyoruz, karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, ülkenin ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge haklarının yönetimini sağlayan TÜRKSAT'ın kamu kurumları başta olmak üzere büyük şirketlerin veri merkezi, siber güvenlik ve bilişim altyapısını da kuran çok stratejik bir kurum olduğuna dikkati çekerek, şirketin ülkenin birçok AR-GE projesinde de yer aldığını belirtti.

TÜRKSAT'ın artan enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama kararı aldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu projeyle sadece TÜRKSAT gibi stratejik bir kurumumuzun elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılamakla kalmayacağız, aynı zamanda yaşanılabilir ve temiz bir çevre çalışmalarına da katkıda bulunmuş olacağız. Bakanlık olarak da yenilenebilir enerji konusunda kapasiteyi daha ileri noktaları taşıyacağız. Sistemin geri dönüşü, işletme, bakım ve sigorta giderleri dahil güncel elektrik tüketim fiyatlarıyla 3 yıldan daha az sürecek. Bu sistemin kurulmasıyla TÜRKSAT'ın enerji konusundaki bağımsızlığı ve yedekliliği de sağlanmış olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesindeki güneş enerjisi santrali tamamlandı - Son Dakika

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