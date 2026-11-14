TUSAF'ın Ankara'daki Ekmek Çalıştayı'nda Kurtuluş Ekmeği 600 bin TL'ye satıldı - Son Dakika
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TUSAF'ın Ankara'daki Ekmek Çalıştayı'nda Kurtuluş Ekmeği 600 bin TL'ye satıldı

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TUSAF\'ın Ankara\'daki Ekmek Çalıştayı\'nda Kurtuluş Ekmeği 600 bin TL\'ye satıldı
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TUSAF\'ın Ankara\'daki Ekmek Çalıştayı\'nda Kurtuluş Ekmeği 600 bin TL\'ye satıldı
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TUSAF'ın Ankara'daki Ekmek Çalıştayı'nda Gazze'deki çocuklar yararına düzenlenen müzayedede, 1922'deki tarifle yapılan Kurtuluş Ekmeği 600 bin TL'ye satıldı. TUSAF Başkanı Çakmak'ın bağış çağrısıyla toplanan miktar 2,5 milyon TL'yi aştı.

(ANKARA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen Ekmek Çalıştayı'nda, Gazze'deki çocuklar yararına düzenlenen müzayedede, 1922 yılında Büyük Taarruz'da askerler için hazırlanan ekmeğin orijinal tarifiyle yapılan "Kurtuluş Ekmeği" 600 bin TL'ye satıldı.

TUSAF tarafından düzenlenen Ekmek Çalıştayı, "Ekmek meselesi bitmedi… Ekmeğe sözümüz var" sloganıyla Ankara'da yapıldı.

Ekmeğin farklı yönlerinin ele alındığı çalıştayda, çeşitli oturumlar, sergi ziyareti ve etkinliklerin yanı sıra Gazze'deki çocuklar yararına "Ekmek Müzayedesi" düzenlendi.

Müzayedede, 11 Temmuz 1922'de Büyük Taarruz'a hazırlanan bir askerin istihkakı olan 900 gramlık, dönemin ölçü birimiyle 281 dirhem ağırlığındaki "Kurtuluş Ekmeği" satışa çıkarıldı.

"Orijinal reçetesine" sadık kalınarak bugünkü etkinlik için yeniden hazırlanan ekmeğin müzayedesi, 10 bin TL'lik ilk teklifle başladı. Tekliflerin yükselmesiyle ekmek, 600 bin TL'ye satıldı. En yüksek teklifi veren konuğa ekmeğin replikası hazırlanarak teslim edildi.

Müzayedenin ardından TUSAF Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Gazze'deki çocuklar için yapılan satış tutarının yeterli olmadığını belirterek katılımcılardan Gazze'ye destek amacıyla bağış yapmalarını istedi. Yapılan bağışlarla Gazze için toplanan miktar 2,5 milyon TL'yi aştı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TUSAF'ın Ankara'daki Ekmek Çalıştayı'nda Kurtuluş Ekmeği 600 bin TL'ye satıldı - Son Dakika
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