TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ\'a yönelik terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

24.10.2024 17:46
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Atakan Şahin Erdoğan için ikindi namazına müteakip Sincan Cimşit Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ankara Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından, eşi Pınar Erdoğan, kucağında 5 yaşındaki kızları Deren ile tabutun yanına gelerek eşine son kez veda etti.

Şehidin fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli destek oldu.

Erdoğan'ın cenazesi Cimşit Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Erdoğan'ın, Duru ve Deren isimlerinde 2 kızı olduğu, Deren'in 2 gün önce 5 yaşını doldurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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