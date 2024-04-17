TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, Düzce Üniversitesinde konferansa katıldı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, Düzce Üniversitesinde düzenlenen "TUSAŞ ve Türk Havacılığı" konferansına katıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Bozdoğan, TUSAŞ'ın, " Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinin en büyük şirketi" olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra TUSAŞ'ın, ardından 1984'te TAI şirketinin kurulduğunu, 2005'te de TAI ile birleşen TUSAŞ'ın yüzde 100 milli şirkete dönüştüğünü aktaran Bozdoğan, TUSAŞ'ın bağlı ortaklıkları, iştirakleri, mali verileri ve Mühendis Geliştirme Programından bahsetti.

TUSAŞ'ın uçak, helikopter, İHA, uzay ve havacılık yapısalları olmak üzere 5 ana üretim alanı olduğunu ifade eden Bozdoğan, şirketin ürünleri ve milli muharip uçağı KAAN hakkında bilgi paylaştı.

KAAN'ın 5. nesil savaş uçağı olduğuna ve Türkiye'nin bu uçağı uçuran 5. ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Bozdoğan, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan da Türkiye'de uçak sanayisinin 1910'lara kadar uzandığına işaret ederek," 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN'ın uçuşuna şahitlik ettik, bu noktaya kolay gelinmedi. Ülke olarak bir yola çıktık ve kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Öğrencilerin programdan alacakları ilhamın yeni kapıların açılmasına vesile olacağın inanıyorum." ifadelerini kullandı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise TUSAŞ'ın, savunma sanayinde Türkiye'nin göz bebeği olduğunu kaydetti.

Programın sonunda Bozdoğan'a, Vali Aslan tarafından hediye, Rektör Sözbir tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Bozdoğan da Vali Aslan'a, Rektör Sözbir'e ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan'a KAAN uçağının maketini hediye etti.