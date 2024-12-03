Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.
Aracın içerisinde oluşturulan gizli bölmede 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.T.E, Ağrı'ya getirildi.
Son Dakika › Güncel › Tuşba'da 14.5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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