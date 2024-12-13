Tusk ve Macron'dan Ukrayna için ortak barış mesajı

Güncel

VARŞOVA, 13 Aralık (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, konuk Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna, Avrupa'nın güvenliği ve Polonya-Fransa ilişkilerini ele aldı.

Macron perşembe günkü görüşmede, "Geleceğe dair ortak bir bakış açımız var. Ukrayna'da ancak kalıcı bir barış mümkün" dedi.

Macron'la aynı görüşleri paylaşan Tusk da barış görüşmelerine Ukrayna'nın mutlaka katılması konusunda Polonya ve Fransa'nın net bir pozisyona sahip olduğunu söyledi. Tusk, "Ukraynalılar müzakere masasına oturmadan Ukrayna'da barış olamaz" ifadelerini kullandı.

İki liderin, Rusya ile görüşmelerin çatışmanın askıya alınmasıyla sonuçlanması halinde Ukrayna'da bir askeri istikrar birliği kurulmasını görüşecekleri yönünde spekülasyonlar medyada yer almıştı.

Ancak Tusk perşembe günkü görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Polonya'nın ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'da asker bulundurmayı planlamadığını söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski de perşembe günü Polonya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da diplomasiyi yöneten isimlerin katıldığı Berlin'deki bir toplantıda bu pozisyonu teyit etti. Sikorski, İngiltere ve Ukrayna dışişleri bakanlarının da katıldığı toplantıda "Ukrayna'ya herhangi bir birlik göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.

Macron, ABD'de seçimi kazanan Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Paris'te kısa süre önce yaptıkları üçlü görüşmede Ukrayna'yı ve "ABD'nin önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeni bir rol üstleneceği" gerçeğini ele aldıklarını hatırlattı.

Polonya-Fransa ilişkilerine değinen Tusk, Polonya ve Fransa'nın 2025 baharında yeni bir dostluk anlaşması imzalamaya hazırlandığını ifade etti. Macron da anlaşmanın Fransa ve Polonya arasındaki bağları daha da güçlendireceğini söyledi.