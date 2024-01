Tutkusuyla engelleri aştı; 3 yılda tek parmakla kitap yazdı

Nurgül GÜNAYDIN/ İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı sürdüren doğuştan engelli Burak Kumaş (23), Trabzonspor sevgisini anlatmak için ellerinde sadece hareket ettirebildiği sol orta parmağını kullanarak bilgisayarda, 'Bana da her yer Trabzon' adlı kitap yazdı. Kumaş, 3 yılda tamamladığı 183 sayfalık kitabında, bordo-mavi tutkusunun yanında Karadeniz'in kültürel zenginliklerini tanıtıp, kendi azim ve mücadele ruhunu da paylaştı. Kumaş, "Hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele ettim. Hiçbir zaman pes etmedim" dedi.

İstanbul'da yaşan Giresunlu ailenin 2 çocuğundan Burak Kumaş, doğumundan sonra engelli olarak yaşamını sürdürmeye başladı. İlk ve ortaokul eğitimi sonrası kaynaştırma öğrencisi olarak liseyi bitiren Kumaş'ın yüzde 95 engeli, onu ne Trabzonspor sevgisinden ne de hayallerini gerçekleştirmekten alıkoyamadı. Yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı sürdüren Kumaş, bordo-mavi sevgisini anlatmak için ellerinde sadece hareket ettirebildiği sol orta parmağını kullanarak bilgisayarda, 'Bana da her yer Trabzon' adını verdiği kitabı yazmaya başladı. Klavyede tek tuşa basarak, kurduğu cümleleri sabırla bilgisayara kaydeden Kumaş, hayali olan 183 sayfalık kitabını 3 yılda tamamladı. Çevresindeki engelli bireylerin hayata tutunma mücadelesine yaşam öyküsü, azmi ve heyecanıyla ilham veren Kumaş, yeni hayali olan 'Yapamadığım askerliğimin anıları' ile 'Engellilerin sorun ve çözüm önerileri' isimli 2 kitap için kolları sıvadı, çalışmalarına başladı.

"HAYALLERİM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Tek parmağı ile yazdığı kitabının baskı sürecinin uzaması nedeniyle Trabzonspor'un lig şampiyonluğunu da kitabına koyma fırsatı bulduğunu anlatan Burak Kumaş, "Şampiyonluk beni çok mutlu etti. Bu sürecinde kitapta yer almasıyla ayrı bir mutluluk yaşadım. Ben hep hayal ettim; hayalimi hayata geçirebilmek için de mücadele ettim. Hiçbir zaman pes etmedim. 'Bir gün mutlaka hepimiz öleceğiz' düşüncesinden hareketle hayatımı komple anlatmak, Trabzonspor sevgimi yansıtmak istedim? dedi.

FORMASI ÜZERİNDE, PARMAĞI KLAVYEDE

Kitabının basım süreci sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gönderdiği imzalı formayı üzerinden çıkarmayarak, klavye başında kitap çalışmalarını sürdüren Kumaş, "Kitabımı yazarken, Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club'larda satılacağını hayal etmiştim. Yemedim, içmedim, uyumadım ve hep bu hayalle, düşünceyle yaşadım. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'yı sosyal medyadan da takibe aldım. Onun da beni takibe almasını istiyorum. Ayrıca kitabımın da TS Club'larda yer almasını istiyorum. Böyle bir şey olursa çok mutlu olurum? diye konuştu.

ÖZEL EĞİTMENİ NURAY YAVUZ: ONUN İÇİN SADECE İTİCİ BİR GÜÇ OLDUM

Burak Kumaş'ın özel eğitmeni Nuray Yavuz da, "2019 yılında Burak'la tanıştım. 2 sene kadar ona ablalık yaptım. O sırada 'Bana Her Yer Trabzon' isimli kitabı da yazmaya başlamıştı. Önce olur mu, olmaz mı diye tereddütleri vardı. Ancak 'birlikte yaparız' dedik ve inandık. Her gün saatlerce çalıştık. Ben onun için sadece itici bir güç oldum. Onun inancı, azmi, hayata bakışı, merhameti, insanlığı ve hep güçlü durması bana da çok iyi geldi. Burak kitabında; hem Trabzon'dan hem Trabzon'un yemek kültüründen, farklı kültürlerinden, ziyaret edilecek güzel yerlerinden bahsetti. En önemlisi de Trabzonspor'la ilgili çok güzel anıları. Trabzonsporlu değildim Burak'la tanıştıktan sonra Trabzonsporlu oldum. Dolu dolu bir kitap oldu? ifadelerini kullandı.

"HER BİR HARFİ TEK PARMAKLA YAZDI"

Burak'ın, Trabzonspor camiasının ünlü 'Bize Her Yer Trabzon' sloganına atıfta bulunup, kendisinin de bu hayatta var olduğunu ifade etmek adına kitabına 'Bana da Her Yer Trabzon' adını koyduğunu sözlerine ekleyen Nuray Yavuz, "İki parmağının arasına kalemi koyarak kendi ismini yazarak kitaplarına imza attı. Her şeyiyle, bütün emek ondadır. Çok büyük bir emek var. Ben şahit olduğum için söylüyorum. Bazen gözyaşları ile Burak'ı izledim. O kadar büyük bir emek ki tarif edemem. Bir kitabı bilgisayardan tıkır tıkır yazabilirsiniz. Ancak o her bir harfi tek parmakla yazdı. Gayreti, gözündeki ışık ve içindeki o heyecan hiç sönmeden Burak, bunun üstesinden geldi. Çok değerli bir ailesi var. Burak çok büyük ve inanılmaz bir şey başardı. Burak, dünyadaki gelişmelere karşı duyarlı; inancı çok yüksek bir çocuk. Zaten o inancı sayesinde ayakta duruyor. Lise mezunu ancak o kadar faal ki 'Ben yaparım' diyerek hep önde gitmek isteyen bir çocuk. Her gün kitap okur? dedi.