Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Akpolat dahil 23 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Akbolat'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı Akbolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza Akpolat Anayasa'nın 127. maddesi ile 3595 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı" denildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Akpolat'ın tutuklanması sonrası yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında "Siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok, hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek. Daha turpların büyükleri heybede, telaşlarının sebebi bu. Birkaç yıla sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak" ifadelerini kullandı.