Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı görevinden uzaklaştırdı.

17.01.2025 17:35
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Akpolat dahil 23 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Akbolat'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı Akbolat'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza Akpolat Anayasa'nın 127. maddesi ile 3595 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı" denildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Akpolat'ın tutuklanması sonrası yaptığı ilk açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında "Siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok, hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek. Daha turpların büyükleri heybede, telaşlarının sebebi bu. Birkaç yıla sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Rıza Akpolat, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından Akpolat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu kumpas davası bir itibar suikastıdır. Halka hizmet kavgamız bitmedi, bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet için mücadele eden milyonların öfkesi, sizin karanlık düzeninizi yerle bir edecek" ifadeleri kullanıldı.

Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kemsl:
    şimdi pkk'lılar, fetocular, batı seviciler sokaklara dökülüp,;bu ülke de demokrasi yok derler..... yolunu bulmuşlar, darbe yaparken bile demokrasinin adını kullandılar. 80 36 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Dürüst olan, işini Yapan, Kanunlara uyan, insan görevinin başında kalır. Haddini aşan kim olursa olsun, er yada geç Cezasını çeker... 80 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şaşırmadık yani yiye yiye Doyamadılar 62 20 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    Yav bu işin lamı cimi partisi yok ki her parti aynı şeyi yapıyor kim yapıyor ise Allah'ım hesabını sorsun inşallah 72 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ahhhpartiiiiii 33 21 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Akp li bahcelievler belediyeside aynı kişiye ihale vermiş. Neden o başkanı da tutuklamiyorlar. Bir sürü devlet kurumuna da iş yapmışlar. Neden kimse onlara dokunmuyor. Yandaşlar ne yapsa doğru, karşıda kim varsa hırsız olacak. Nasıl bir dünya. 45 9 Yanıtla
  • Ankara null:
    mafya hukumet cok iyi yaa 23 27 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Bilin bakalım milyarlık ihalelerle devleti 20 ila 50 yıl kendilerine borçlandiran 5 li çetenin ortak CEO su kim. Ben bilmiyorumda. 16 1 Yanıtla
  • academi68 sadekalem:
    Reis senden tüm belediye başkanlarının hesaplarını mal varlıklarını a partisinden z partisine kadar herkesin incelensin eskisinide yeniside. Bundan sonra herkes bilmeli ki çalan çırpan cezasını çekecek. O zaman gerçek vatansever gerçek halkçı gerçek başkan ortaya çıkar 12 1 Yanıtla
  • Cenk:
    Ülkenin her yerinde askeri alanları imara açanlar en kötü villayı 50 milyona satanlara, ülkeyi fabrikaları arsaları ile, limanları yer altı yer üstünü kaynakları satanlara gelince Kara kaplı defter hiç açılmıyor.. 0 3 Yanıtla
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