Tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı

Kara ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Kara'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak ve Zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Kara'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Kara, "rüşvet, icbar suretiyle irtikap ve zimmet" suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edilmişti.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.

BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET SKANDALI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün tutuklanmıştı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler de ortaya çıkmıştı. Tüter hakkında bugün tutuklama kararı çıkmıştı. Böylelikle Kara ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.