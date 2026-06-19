Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti - Son Dakika
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Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti
19.06.2026 15:49
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tuğay'ın ardından tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP'den istifa etti. Özcan mektubunda, "Birlikte kazandığımız 6 seçimde beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek, gözlerini kızartacak bir hata yapmadım. O yüzden herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki baba evinden ayrıldığımı paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan kararlarıyla cezaevine gönderilen Tanju Özcan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi arasındaki ipler tamamen koptu. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, yazdığı mektupla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

HAKKINDAKİ 3 FARKLI SUÇLAMA VE TUTUKLAMA KARARI

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonla başlayan süreçte Özcan; ilk olarak 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında ikinci bir tutuklama kararı verilen Özcan, son olarak "cinsel saldırı" iddialarıyla başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında da cezaevinde tutuklandı.

MYK'DAN KESİN İHRAÇ TALEBİ ÇIKTI

Özcan'ın hukuki süreci devam ederken, siyasi cephede de sıcak gelişmeler yaşandı. Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Zirveden, Tanju Özcan ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararı çıktı.

HÜCREDEN İL BAŞKANINA İSTİFA MEKTUBU

Disiplin kararının ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu yönetimini "İşbirlikçi kayyum ve çetesi" olarak nitelendiren Özcan, savunma vermeyeceğini ve istifa ettiğini duyurdu. İstifasını resmileştirmek için CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’e bir mektup gönderen Özcan, mevcut yönetimi hukuken ve siyaseten tanımadığını vurguladı.

"ÖĞRENCİ BURSU ARADIĞIM İÇİN YARGILANIYORUM"

Mektubunda Kılıçdaroğlu için, "Başarısızlıkları ile 13 kez sandıkta yenilmemizin baş aktörü" ifadelerini kullanan Özcan, hakkındaki yargı sürecine ilişkin de dikkat çeken savunmalar yaptı:

"Sokağa çıkmaya yüzü olmayan kiralık siyasetçileri muhatap alacak değilim. Benim savunmamı samimi olarak dinlemek isteyenler, 6 Temmuz’da başlayacak duruşmamı izlesinler. Orada benim, ne kendime ne de yakınlarıma 1 kuruş dahi menfaat sağlamadığımı, hatta öğrenci bursu bulmak amacıyla çaba gösterdiğim için yargılandığımı duyacaklardır."

"GÖZYAŞLARI İÇİNDE BABAEVİNDEN AYRILIYORUM"

Hakkındaki iddiaların cezaevinde tutulmasını uzatmak için kurgulanan "bel altı iftiralar" olduğunu savunan Özcan, "Atama ile itibar almadık, altını çamura bulasan da değeri düşmez" diyerek meydan okudu. Tanju Özcan, mektubunu Bolu halkından ve yol arkadaşlarından helallik isteyerek şu duygusal sözlerle noktaladı:

"Umudum pek kalmamakla birlikte, eğer cuntayı partiden söküp atabilirseniz, koşa koşa babaevine dönmek isterim. Herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki babaevinden ayrıldığımı paylaşıyorum. Allah bizlere yeniden aynı hedefe birlikte yürümeyi nasip etsin."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
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