İmamoğlu'na yeni hakaret davası

13.09.2025 22:55
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyaset yasağı istemiyle dava açıldı.

Silivri'deki Marmara Cezevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yeni bir dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin'in Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu'nu gördüğü belirtildi.

İddianamede, "Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, 'Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı' dediği sırada İmamoğlu'nun söyleneni duyduğu, müştekiye 'Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin' şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu" aktarıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Ekrem İmamoğlu'nun sarf edilen sözlerin nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde, müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik olduğunu belirttiği ifade edildi.

Eylemin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025'de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtilti.

İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.

Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi. İddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Siyaset, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
