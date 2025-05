Tutuklu Öğrencilere Destek Çağrısı!

(İZMİR)- Edirne'de 28 Mayıs'ta duruşmaları görülecek olan tutuklu üniversite öğrencileri Azra, Zeynep ve Özgür için dayanışma çağrısı yapıldı. Öğrenci Kolektifleri, İzmir'de gerçekleştirdikleri basın açıklamasında hukuksuzluğa karşı dayanışma ve direniş vurgusu yaptı.

19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleşen protesto eyleminin ardından gözaltına alınan Trakya Üniversitesi öğrencileri Azra, Zeynep ve Özgür, tutuklanmalarının 57'nci gününde. Öğrenci Kollektifleri tutuklu öğrenciler için Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasında bulundu. 28 Mayıs'ta öğrencilerin davasının yapılacağını belirten öğrenciler Edirne'ye gitme çağrısı yaptılar.

"Azra, Özgür ve Zeynep 57 gündür tutuklu"

Öğrenci Kollektifleri'nin açıklaması şöyle:

"Azra, Zeynep ve Özgür iktidarın korkusu ve hedefi olmuştur. Azra, Zeynep ve Özgür'ün 57 gündür tutuklu kalmalarını kabul etmiyoruz. Adli koğuşlarda kötü muamelelere maruz kalmalarını, mektuplarına ve haberleşme haklarının ihlal edilmesini, iddianamelerin hazırlanmamasıyla sürecin uzatılmasını kabul etmiyoruz. Biz bunların yalnızca iktidarın korku ve sindirmeye yönelik adımları olduğunu biliyoruz. Bunlar, Azra, Zeynep ve Özgür'ün yaşanan her hukuksuzlukta, her hak gaspında yükselteceği sesi bastırmaya yönelik hamlelerdir. Fakat bilinsin ki gençlik baskılarınızla bitmez. Beyazıt'ta aşılan barikatın ardından Edirne'de direnişi ateşleyen Azra, Zeynep ve Özgür'ün sesi biziz. ODTÜ'de, Saraçhane'de ve birçok üniversitede gözaltı ve tutuklamalarla bastırmaya çalıştığınız gençliğin isyanını bastıramayacaksınız.

"28 Mayıs'ta öğrencilerin duruşması olacak"

Dayanışmamız ve direnişimizle, memleketteki bu hukuksuzluk duvarlarını bir bir yıkacağız. Şimdi bu dayanışma ve direnişi Edirne'ye götürüyoruz. 28 Mayıs'ta duruşmaları olacak olan Azra, Zeynep ve Özgür'ü almaya Edirne'ye gidiyoruz. Tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen arkadaşlarımız da bizler de mücadelemizden bir adım geri atmıyoruz. İçerde ve dışarıda isyanın sesini her sokağa, her kampüse taşımaya devam edeceğiz. Azra, Zeynep ve Özgür'ün küçük şehirde yükselttikleri mücadeleyi İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Trabzon'dan duyuruyoruz. Bir kez daha hatırlatalım: 28 Mayıs'ta Azra, Zeynep ve Özgür'ü alıyoruz, iktidarın her türlü saldırılarına karşı direnişimizi büyütüyoruz. Azra, Zeynep ve Özgür üniversitedir, üniversite tutuklanamaz."