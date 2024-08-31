Tuz Gölü'nü Besleyen Göller Tamamen Kurudu - Son Dakika
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Tuz Gölü'nü Besleyen Göller Tamamen Kurudu

Tuz Gölü\'nü Besleyen Göller Tamamen Kurudu

Tuz Gölü'nü besleyen Akgöl, Turna Gölü, Tersakan Gölü ve Batak Gölü tamamen kurudu. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, bilinçsiz sulama ve su sarfiyatı nedeniyle göllerin kuruduğunu belirtti. Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor ve birçok kuşun üreme alanı olarak önem taşıyor. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı sonucunda Türkiye'nin su fakiri bir ülke haline geldiği ve çölleşmenin başladığı vurgulandı.

31.08.2024 12:38
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TÜRKİYE'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'nü besleyen 4 göl, tamamen kurudu. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, "2015 ile 2024 arasındaki yer altı suyu düşümleri 40-50 metre hatta bazı yerlerde 100 metreye yakın. Kenarlarda çok miktarda kaçak kuyu ve su sarfiyatı var. Tuz Gölü'nün seviyesi de düşüyor. Gölün etrafında göller vardı, bilinçsiz sulama ve su sarfiyatı nedeniyle kurudu. Tuz Gölü, Türkiye'deki tuz ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor" dedi.

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki, flamingo ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan, bölgenin önemli sulak alanlarından Akgöl, Turna Gölü, Tersakan Gölü, Batak Gölü tamamen kurudu. Birkaç yıl önce kuş cenneti olan göller şimdi çorak alana döndü. Bölgedeki göller, aynı zamanda Tuz Gölü'nü besleyen su kaynakları olarak biliniyor. Jeoloji yüksek mühendisi Nurcan Özdemir, "Çok ciddi bir küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Yağmur yağmıyor, kar yağmıyor ve yer altı suları çekiliyor. Maalesef Tuz Gölü'nün kenarlarında çok miktarda kaçak kuyu var. Konya ve Aksaray bölgesinde 100 bini aşkın kaçak kuyu var" dedi.

'YAŞAM KAYNAĞI'

Özdemir, açıklamasında, "2015 yılı ile 2024 yılı arasındaki yer altı suyu düşümleri 40-50 metre hatta bazı yerlerde 100 metreye yakın. Kenarlarda çok miktarda kaçak kuyu, çok miktarda su sarfiyatı var. Tuz Gölü'nün seviyesi de düşüyor. Tuz Gölü'nün etrafında çok miktarda göl vardı, hepsi de kurudu. Bu göller, bilinçsiz sulama ve su sarfiyatı nedeniyle kurudu, çok üzücü bir durum. Tuz Gölü, Türkiye'deki tuz ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Özel çevre koruma alanında su kuyusu açılması yasak ama vatandaşlarımız bir yolunu buluyorlar. Birbirlerini şikayet etmedikleri için kaçak kuyular açılabiliyor. Tuz Gölü, aynı zamanda canlıların yaşam kaynağı. Tuz Gölü, kuşların doğudan batıya göç yolu üzerinde. Kuşlar göç ederken bu civarlarda sadece Tuz Gölü'nden faydalanıp, besleniyorlar. Flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun üreme alanı" diye konuştu.

'SU KAYNAKLARININ SONSUZ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR'

Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımına değinen Özdemir, "Tuz Gölü etrafında daha önce küçük akarsular vardı ama onlar da kuruyunca sadece yer altı sularından besleniyor. Artık su fakiri bir ülke haline geliyoruz. Çünkü insanlarımız bu su kaynaklarının sonsuz olduğunu düşünüyor. Bu suların da bir sonu var. Yer altı suları kendini yenileyen bir kaynak değil, sadece kar ve yağmur sularından besleniyor. Yüzyıllardan itibaren biriken suları kullandık. Türkiye'de ilk çölleşmeye başlayan bölge, Konya ve Aksaray da bunun içerisinde. Daha önce 80 metre derinliğinde kuyular açıldığında yer altı suları ihtiyaçlarımızı karşılarken şimdi ise 300 metre derinliğinde ve sonunda tuzlu suyla karşılaşmaktayız. Bilinçsiz sulama yapıldığı için 10 yıl sonra su fakiri ülkeye dönüşeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nü Besleyen Göller Tamamen Kurudu - Son Dakika

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