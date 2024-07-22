Tuzla Belediyesi Otizm Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Otizm Farkındalık Etkinliği

Tuzla Belediyesi Otizm Farkındalık Etkinliği

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen paratriatlon yarışıyla otizm farkındalığı yaratıldı. Sporcular, yüzme, bisiklet sürme ve koşu etkinliklerine katıldılar.

22.07.2024 10:49  Güncelleme: 11:37
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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak için Fransız gönüllülerin katılımıyla paratriatlon yarışı düzenlendi.

Tuzla Belediyesi'nin Uluslararası İtfaiye Yardım Örgütü (AAIP) ve SPORBEN iş birliği ile düzenlediği paratriatlon otizm farkındalık etkinliği keyifli anlara sahne oldu. "Bisikletini al gel ve bu heyecanı bizimle paylaş, çünkü birlikte daha güzeliz" sloganıyla bir araya gelen sporcular; 200 metre yüzdü, 4 kilometre bisiklet sürdü ve 2 kilometre koştu.

AAIP Başkanı Claude Lett, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Organizasyonumuz hem uluslararası insani yardım hem de acil müdahale konusunda çalışan itfaiye kuruluşudur. 2000 yılından beri Türkiye ile temaslarımız oldu. Genelde depremlerde geldik. İlk defa Tuzla'dayız. 2023'teki depremde de Hatay'da arama kurtarma ekibi olarak yer aldık. Bu etkinlik yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız projeydi. İlk defa otizmli çocuklar halka açık bir yarışta kendi yaşıtları ile aynı yarışmada bir araya geldi. Amaç yarışmak değildi, çocuklarımızın yüzme, bisiklet ve koşuda hep birlikte yarışı bitirmeleriydi."

SPORBEN Derneği Başkanı Linda Can Kardeş ise "Benim de kızım otizmli, 26 yaşında. Hem ailelere hem de çocuklara destek amaçlı hayata geçirilen derneğimizde amacımız farkındalık yaratmak, otizmli çocukların aslında hasta değil farklı çocuklar olduğunu kanıtlamak ve göstermek. Bütün amaç aslında buydu. Umut ediyoruz ki güzel bir şey başarabildiklerini görmüşlerdir. Bu stres kolay değil. Ufak tefek uyarılardan etkilenen çocuklar yüzdüler, bisiklet sürdüler ve koştular" diye konuştu.

Tuzla Mercan Halısahada gerçekleştirilen paratriatlon yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sevcan Bilir tarafından verildi.

Kaynak: ANKA

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