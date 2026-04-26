26.04.2026 10:31  Güncelleme: 12:10
Dünya genelinde mühendislik standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstlenen Birleşik Krallık merkezli Makine Mühendisleri Kurumu (IMechE) heyeti, İstanbul temasları kapsamında Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’ni (TEKMER) ziyaret etti.

Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi, IMechE heyetini ağırladı. Ziyaret kapsamında heyete, Tuzla Belediyesi bünyesinde yürütülen teknolojik gelişmeler, girişimcilik projeleri ve yerel yönetim-sanayi iş birliği modellerine ilişkin bilgi verildi.

Programda Belediye Başkan Yardımcısı Sevcan Bilir, Tuzla TEKMER Yönetim Kurulu Başkanı ve Süreç Koordinatörü Hakan Adem Doğan, Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü ve gazeteci Gökhan Karakaş, Strateji Geliştirme Müdürü Sabire Özoğul, Bilgi İşlem Müdürü İsmail Yalçın ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden Asım Karabulut ve Zeynep Topçu da yer aldı.

Kutup Bilim Merkezi ve Planeteryum'da incelemeler yapıldı

İngiliz makine mühendisleri, -17 derece ortamıyla kutup soğuğunu hissettiren Kutup Bilim Merkezi'ni gezdi. Kutup Bilim Merkezi'nde gerçek kutup soğuğunda bilim insanlarının nasıl çalıştığını deneyimleyen heyet, ilk Türk kutup kaşifi Prof. Dr. Atok Karaali'nin Antarktika'da kullandığı kıyafetlere ilgi gösterdi.

Heyet, uzay ve gökbilime ilişkin bilgi veren Planetaryum Gözlemevi'nde de inceleme yaptı. Tuzla Belediyesi yetkilileriyle Dünya, Ay ve Mars'ta yerçekiminin hangi güçte olduğunu anlatan bölümleri de gezen heyet, çocuk ve gençlerin kutup ve uzay bilimlerine ilgisini arttıracak içerikleri dikkatle inceledi.

Sevcan Bilir, heyeti karşılayarak, belediye olarak teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Bilir, TEKMER'in Türkiye'de belediyeler arasında ilk KOSGEB onaylı merkez olduğuna dikkati çekerek, üniversite paydaşlarıyla birlikte önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

"Kalkınma planı doğrultusunda fikir alışverişinde bulunulucak"

Hakan Adem Doğan ise Tuzla TEKMER'in kamu ve yerel yönetim eksenli tek teknoloji merkezi olduğunu belirterek, "Birleşik Krallık Makina Mühendisleri Kurumu temsilcileri burada. Tuzla'daki yerel yönetim kalkınma planı doğrultusunda girişimcilerimizle karşılıklı iş birliği, mavi ve yeşil ekonomi konularında fikir alışverişinde bulunacaklar" dedi.

IMechE Avrupa Bölgesi Başkanı Daniel Fantoni, misafirperverlikleri için Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ederek, kurumun anaokulundan üniversiteye kadar sistem eğitimini desteklediğini ve mühendisleri dünyanın her yerinde desteklemek için çalıştıklarını söyledi. IMechE Avrupa Bölgesi Genç Üye Temsilcisi Andrew Smyth ise TEKMER'i çok beğendiğini belirterek, genç nesillerin robotik ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

IMechE Türkiye Temsilcisi Sümeyra Sayman Güngör de TEKMER'in çocukları erken yaşta teknolojiyle buluşturan yapısına dikkati çekerek, bu tür çalışmaların özellikle yerel yönetimler ve KOSGEB desteğiyle sürmesinin önemine değindi. IMechE Türkiye Üyesi ve Intecro Robotics CTO'su Bülent Ünsever ise uluslararası makine mühendisliği ekosistemini Türkiye'deki üretim ve teknoloji altyapısıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Program sonunda Bilir, heyete Tuzla Belediyesi ve Ada Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" adlı kitabı hediye etti.

Tuzla TEKMER; girişimcilere iş geliştirme, finansmana erişim, danışmanlık, mentörlük ve ofis imkanları sunan bir teknoloji geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye'de belediyeler bünyesinde kurulan ilk KOSGEB destekli merkez olma özelliği taşıyan TEKMER, Tuzla'nın güçlü sanayi ve teknoloji altyapısıyla girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10’uncu kez dede oluyor Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:11
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
10:29
Trump’ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
10:16
Netanyahu: Trump’a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
