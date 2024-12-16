Tuzla'da Büyük TIR Parkı Projesi Başlatıldı

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Gümüşhaneliler İl ve İlçeleri Derneği'ni ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdi. Bingöl, "45 dönümlük bir arsa bulduk, burayı TIR parkına çeviriyoruz. Şu anda istinat duvarı çalışmalarına başladık. 3-4 ay içinde imalatı tamamlayacağız. İstanbul'un belki de en büyük TIR parklarından birini burada yapacağız" dedi.

Başkan Bingöl, Tuzla Gümüşhaneliler İl ve İlçeleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bingöl, şunları söyledi:

"Rabbim bu yaşta çok büyük bir göreve gelmemi nasip etti. Bize de çok sıkı çalışmak düşüyor. Eksikliklerimiz var, güzel işler de yaptık. Bu işin bahanesi yok; milletimiz, 'Gel, 5 senede söylediklerini yap' dedi. Biz de 5 yıl boyunca bu eksiklikleri tamamlayacağız. Eğer milletimiz 'Aferin, eksiğini yerine getirdin' derse sorun yok. Ama 'Yok, sen eksik kaldın' derse buna da eyvallah, ona da sorun yok. Mesele, haddini bilip çalışmaktır."

Eren Ali Bingöl, belediyeciliğin parti siyasetiyle ilgisi olmadığının altını çizerek, "Belediyecilik, vatandaş siyasetidir. Biz parti siyaseti yapmıyoruz. Ben iddialı konuşuyorum; yapmıyorum, yapmayacağım da. Mesele doğru iş yapmaktır, gerisi boş" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede örnek adım

Tuzla'da yürütülen projelerden de bahseden Eren Ali Bingöl, Şifa Park AVM'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte Bağımlılıkla Mücadele Birimi'nin getirileceğini duyurdu. "Belediye olarak da uyuşturucuyla çok kapsamlı bir mücadele başlatıyoruz" diyen Bingöl, bu projeyle ilçede bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım atılacağını belirtti.

Başkan Bingöl, Tuzla'da yapımına başlanan lise projesinin de müjdesini vererek, "Yerini ve bağışçısını bulduk, protokolünü yaptık, şimdi proje çizim aşamasına geçtik" ifadelerini kullandı.

Hal inşaatının önünde gerçekleştirilecek yeni projeyle ilgili de konuşan Bingöl, "45 dönümlük bir arsa bulduk, burayı TIR parkına çeviriyoruz. Şu anda istinat duvarı çalışmalarına başladık. 3-4 ay içinde imalatı tamamlayacağız. İstanbul'un belki de en büyük TIR parklarından birini burada yapacağız" dedi.