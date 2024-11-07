7 yaşındaki çocuğu gürültü yapıyor diye yumruklayan cani tutuklandı

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Tuzla'da, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bugün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yapılan incelemelerde, 6 Ekim akşamı Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A'nın bir kişi tarafından saldırıya uğradığı tespit edildi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 19 yaşındaki şüpheli A.K. 8 Ekim'de yakalandı. Araştırma sonucunda şüphelinin, çocukların yaptığı gürültüden rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, 9 Ekim'de tutuklandı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.11.2024 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde, Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan yaşı küçük şahıslardan B.E.A.'nın, bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı belirlenmiş, hastaneye kaldırılan yaşı küçük şahsın hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.K. isimli şahıs 08.10.2024 tarihinde yakalanmış, şüphelinin, çocukların yapmış oldukları gürültüden rahatsız olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."