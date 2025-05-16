Tuzla'da 'Denizle Tanışıyorum' Programı Dragon Bot Yarışı ile Tamamlandı

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Denizle Tanışıyorum" programı, Liseler Arası Dragon Bot Yarışı ile sona erdi. 14 okuldan toplam 140 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışta, TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 1.18.70'lik derecesiyle birinci oldu.

Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen "Denizle Tanışıyorum" programı sona erdi.

5 Mayıs'ta başlayan proje sürecinde, öğrenciler ilk olarak sınıf ortamında kano, kürek ve denizcilik kültürü üzerine teorik eğitim aldı. Ardından Tuzla Sahili'nde kurulan su sporları yerleşkesinde kürek çekme başta olmak üzere temel deniz sporlarına dair uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Tuzla'dan 14 lisenin katıldığı yarışmada takımlar, 10 kişilik ekiplerle kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen yarış sonunda TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi 1.18.70'lik derecesiyle birinci olurken, Mahir İz İmam Hatip Anadolu Lisesi 1.24.29 ile ikinci, İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 1.25.55'lik zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.

"Hem eğlendirmek hem de potansiyellerini keşfetmek istedik"

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Tuzla'daki devlet okullarındaki öğrencilerimize deniz sporlarıyla tanışma fırsatı sunarak, onları hem eğlendirmek hem de potansiyellerini keşfetmek istedik. Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl'ün öncülüğünde, sporun her alanında olduğu gibi su sporlarında da ciddi adımlar atıyoruz. İlçemiz genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak, Tuzlalı komşularımızın denizle olan bağını güçlendirmek ve deniz kültürünü özellikle gençler ve çocuklar arasında yaygınlaştırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Temel düzeyde kano, kürek ve Dragon Bot gibi branşlarda gençlerin keyifle vakit geçirmeleri, antrenman yapmaları için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ceylan, başarılı öğrencilerin Tuzla Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde lisanslı sporcu olarak yetiştirilmeleri için özel bir gözlem süreci yürüttüklerini de vurguladı.

"Artık Tuzla olarak denizi kullanabiliyoruz"

Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yıldız ise projeye ilişkin şunları söyledi:

"Yıllarca denizden uzak kalmıştık. Ama şimdi gençlerimiz, denizle tanıştı. Herkes denizi istiyor, denize ulaşmak istiyor. Tuzla Belediyesi ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü olarak İTÜ Denizcilik Fakültesi'nin desteğiyle, onların tecrübeli öğrencilerini de ekibimize katarak öğrencilere ve okullara yönelik bir antrenman ve yarış programı düzenledik. Çok kısa bir sürede, Gençlik Haftası adı altında, belediyemizin spor biriminin bir haftalık çalışmasıyla bu kadar sporcuyu bir araya getirebildik. Çok kısa sürede büyük bir ivme yakaladık. Artık Tuzla olarak denizi kullanabiliyoruz."

Tuzla Borsa İstanbul MTAL öğrencisi Hüsna Tatbak, yarış sonrası, "Daha önce hiç denize bu kadar yakın olmamıştım. Takım çalışması, eğlence ve öğrenme bir aradaydı" dedi.

Kaşif Kalkavan ÇPAL öğrencisi Mehmet Talha Kaya ise "Kano sporuna ilk adımımı bu projede attım ve kendime uygun bir spor dalı bulduğumu hissettim. Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.