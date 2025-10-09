İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.
Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen (46) isimli işçinin tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA/ DHA
Son Dakika › Güncel › Tuzla'daki tersanede gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?