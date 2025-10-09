Tuzla'daki tersanede gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Tuzla'daki tersanede gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti

09.10.2025 18:17
İstanbul Tuzla'daki tersanede bakımda olan bir gemi yan yattı. Olay sırasında bazı işçiler denize düşerken, Ukrayna uyruklu bir işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Geminin Yan Yatması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİLER DENİZE DÜŞTÜ

Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Geminin Yan Yatması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalarda Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen (46) isimli işçinin tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzla Tersaneler Bölgesinde Geminin Yan Yatması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Kaynak: AA/ DHA

Kaynak: AA

