Tuzla\'daki tersanede gemi yan yattı: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

İŞÇİLER DENİZE DÜŞTÜ

Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalarda Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen (46) isimli işçinin tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA/ DHA