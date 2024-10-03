Tuzla'da Operasyon: 1 Polis Yaralı, 1 Zanlı Ölü - Son Dakika
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Tuzla'da Operasyon: 1 Polis Yaralı, 1 Zanlı Ölü

Tuzla'da dolandırıcılıktan aranan zanlının evine operasyonda açılan ateş sonucu 1 polis yaralandı, 1 zanlı öldürüldü.

03.10.2024 21:46
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Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı, 1 zanlı ölü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.

Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adresteki şüphelilerden 2'si polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

10 arama kaydı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ikamete yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon sırasında ikamet içinden silahla ateş açıldığı, 1 polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı polis memurunun tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.

Özel hareket unsurlarınca sürdürülen operasyonda, ikamet içindeki E.E'nin ölü ele geçirildiği, F.İ. ve Ç.G'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı ifade edilen açıklamada, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, yakalananlar hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtilirken, ikametteki aramalarda 1 otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Operasyon: 1 Polis Yaralı, 1 Zanlı Ölü - Son Dakika

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