Tuzla Kitap Günleri 22 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika
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Tuzla Kitap Günleri 22 Kasım'da Başlıyor

Tuzla Kitap Günleri 22 Kasım\'da Başlıyor

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte 83 yayınevi yer alacak ve 400'ün üzerinde söyleşi ile imza etkinliği düzenlenecek. Ünlü yazarlar kitapseverlerle buluşacak.

18.11.2024 13:06  Güncelleme: 13:20
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri, 22 Kasım'da Tuzla Sahil Tören Alanı'nda kitapseverlere kapılarını açacak. Birçok farklı aktiviteye ev sahipliği yapacak fuarda, kitapseverler de 10 gün boyunca sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

Tuzla Sahil Tören Alanı, 22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Tuzla Belediyesi Kitap Günleri'ne ev sahipliği yapacak. Kitap Günleri'nde 83 farklı yayınevi yer alacak. Fuar boyunca 400'ün üzerinde söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek. Ayrıca, yazarların yanı sıra müzik dinletisi ve masal atölyesi gibi etkinlikler de kitapseverlerle buluşacak.

Yazarlar, okurlarıyla buluşacak

Kitap Günleri'nde yazarlar, söyleşi ve imza günleri ile yer alacak. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Sunay Akın, Buket Uzuner, Ayşe Kulin, Yekta Kopan ve daha birçok yazarın konuk olacağı alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak.

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla Belediyesi olarak, Kitap Günleri'ni büyük bir heyecan ve gurur içinde düzenliyoruz. Kitapseverler, 10 gün boyunca birbirinden değerli yazarlarla buluşacak. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kitapla tanışmalarına vesile olmayı hedefliyoruz. Tüm komşularımızı, Tuzla Sahil Tören Alanı'na bekliyoruz" dedi.

Kitap Günleri programı şöyle:

22 Kasım- 19.00 Murat Menteş/ Söyleşi-İmza

23 Kasım- 17.00 Tarık Tufan/ Söyleşi-İmza

24 Kasım- 17.00 İlber Ortaylı/ Söyleşi-İmza

25 Kasım- 19.00 Yalvaç Ural/ Söyleşi-İmza

26 Kasım- 19.00 Burak Aksak/ Söyleşi-İmza

27 Kasım- 17.00 Ahmet Ümit/ Söyleşi- İmza

28 Kasım- 19.00 Sunay Akın/ Söyleşi- İmza

29 Kasım- 19.00 Yekta Kopan/ Söyleşi-İmza

30 Kasım- 17.00 Buket Uzuner/ Söyleşi-İmza

01 Aralık- 17.00 Ayşe Kulin/ Söyleşi-İmza

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Kitap Günleri 22 Kasım'da Başlıyor - Son Dakika

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