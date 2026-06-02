Tuzla'da silah operasyonu: 20 tabanca ele geçirildi
Tuzla’da silah operasyonu: 20 tabanca ele geçirildi

02.06.2026 10:15  Güncelleme: 10:16
TUZLA'da yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü kompresör tankı ile bir konteynerin tuvaletinde saklanan 20 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla, Anadolu Mahallesi'nde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdikleri saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda S.A. isimli şüphelinin (28) silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün işletme olarak faaliyet gösteren adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde, silahların konteyner içerisinde ve boş arazide toprağa gömülü halde bulunan kompresör tankında saklandığı belirlendi. Adres ile şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda 20 tabanca, 31 kabze, 15 namlu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Tuzla, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:02:00.
