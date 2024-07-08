Tuzlalılar, "Sokak Çalıştayları" ile 5 Yıllık Stratejik Planı Şekillendirecek - Son Dakika
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Tuzlalılar, "Sokak Çalıştayları" ile 5 Yıllık Stratejik Planı Şekillendirecek

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Tuzla Belediyesi, 5 yıllık stratejik planı oluşturmak için ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Bingöl, ilçe genelindeki sorunları belirlemek, çözüm üretmek ve vatandaşın yönetimde söz sahibi olmasını teşvik etmek amacıyla Sokak Çalıştayı düzenleme kararı aldı. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) da destek verdiği buluşmada vatandaşlar, sorunları belirleyip çözüm önerileri sundu.

08.07.2024 09:49  Güncelleme: 11:14
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(İSTANBUL) - Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan "Sokak Çalıştayları" ile Tuzla'nın 5 yıllık stratejik planını vatandaşlar şekillendirecek. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla belediyecilik tarihinde bir ilk gerçekleştiriyoruz. Tuzla'yı, Tuzlalılarla yönetmek kolay bir söylem ama ötesine taşımak lazım" dedi.

Tuzla Belediyesi, 5 yıllık stratejik planı oluşturmak için ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Bingöl, ilçe genelindeki sorunları belirlemek, çözüm üretmek ve vatandaşın yönetimde söz sahibi olmasını teşvik etmek amacıyla Sokak Çalıştayı düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda düzenlenen "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" mahalle buluşmalarının ilki, Tuzla sahilde gerçekleştirildi. Postane ve Cami Mahallesi'nin strateji planı ve kronikleşmiş sorunları yüz yüze konuşuldu.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) da destek verdiği buluşmada vatandaş sordu, Başkan Bingöl cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Ülkü Sakalar'ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan Bingöl, şunları kaydetti:

"Biz Tuzla'yı Tuzlalılarla yöneteceğiz"

"Bugün Tuzla belediyecilik tarihinde bir ilk gerçekleştiriyoruz. Tuzla'yı, Tuzlalılarla yönetmek kolay bir söylem ama ötesine taşımak lazım. Aslında önümüzdeki 5 yılın yol haritasını belirliyoruz. Geçmiş dönemlerde stratejik plan şöyle olmuş; ilgili personel buluşmuş, Tuzla'da şunları yapacağız denilmiş geçilmiş. Yüzde kaçı yapılmış belli değil. Bu buluşmalarla vatandaşa sorulmuş mu hayır, anket yapılmış mı hayır, mahalle buluşmaları gerçekleşmiş mi hayır… Biz Tuzla'yı Tuzlalılarla yöneteceğiz.

"Bir hafta içerisinde Tuzla plajını açıyoruz"

İETT ile konuştuk yakın zamanda ulaşım sorunlarına ilişkin yeni çözümlerinizle karşınızda olacağız. Ulaşımla ilgili sorunları İETT Genel Müdürü'müzle birlikte dinledik. Notlarımız aldık plan ve projelerimizi çıkartıyoruz. Otobüs sefer saatlerimizin sıklaşmasından diğer sorunlara kadar bütün sorunların planlıyor olacağız. Bir hafta içerisinde Tuzla plajını açıyoruz. Net... Yani birileri istedi diye Tuzla'nın plajı kapanmayacak. Birçok alternatifte bulacağız. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Tuzla plajında bütün önlemlerin alındığı ve Tuzlalılara farklı avantajlarının olduğu sistemi de birlikte kuracağız. Birde yabancı uyruklulardansa Tuzlalılar kat ve kat avantajlı olacak. Öğretim üyelerinden oluşan bir bilim kurulu kuruyoruz. Sayın İmamoğlu göreve geldikten sonra arıtma tanklarına koku giderici yerleştirildi. Yaklaşık 2 bin ton çöp suyu Tuzla'ya deşarj ediliyordu. Şileye çöp sızıntı suyu arıtma tesisi yapıldı. Bu sayede Tuzla'da denize sızıntı sularının karışması engellendi. 2019 öncesi ve şimdi arasında takdir edersiniz ki çok ciddi farklar var. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz."

Bingöl'ün ardından İPA Sosyal Politikalar Merkezi Koordinatörü Zelal Yalçın, katılımcılara canlı anket yaptı. "Menti" uygulaması üzerinden Tuzlalıların önceliği belirlendi, yapılması istenilen en iyi 3 proje için çok iyi beğeni anlamına da gelen "süper like" verildi, projeler oylamaya sunuldu. Katılımcılara daha sonra tek tek mikrofon uzatılarak duygu ve düşünceleri soruldu, kronikleşmiş sorunlar yüz yüze konuşuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzlalılar, 'Sokak Çalıştayları' ile 5 Yıllık Stratejik Planı Şekillendirecek - Son Dakika

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