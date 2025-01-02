Tuzluca Tuz Mağarası\'na 2024\'te 150 Bin Ziyaretçi

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IĞDIR'ın Tuzluca ilçesindeki tuz mağarasında oluşturulan Terapi Merkezi'ni 2024 yılında 150 bin kişi ziyaret etti.

Tuzluca ilçesinde 55 dönümlük araziyi kaplayan tuz mağarası, yılarca tuz üretim merkezi olarak hizmet verirken Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın hazırladığı projeyle 2020 yılında 'Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağaranın içinde yer düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları 15 Haziran 2021'de tamamlanarak Tuz Terapi Merkezi adıyla hizmete açıldı. Astım, bronşit ve KOAH hastalarına iyi geldiği belirtilen merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere, kafeterya, hediyelik eşya bölümü ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti de veriliyor. Ülkenin tuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı tuz mağarasında oluşturulan rehabilitasyon merkezini 2024 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Hizmete girdiği 15 Haziran 2021'de 55 bin, 2022'de 104 bin, 2023'te 135 bin kişi tuz mağarasını gezerken bazıları da hastalıklarına şifa aradı.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, mağaranın turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2024 yılında 150 bine yakın ziyaretçinin mağarayı gezdiğini ifade eden Yılmaz, "Hem yerli hem de yabancı turistler noktasında ciddi bir talep gördük. Kültür, sağlık turizmi noktasında Valimiz Ercan Turan başkanlığında ciddi anlamda atılımlar yaptık. Allah izin verirse 2025 yılında da çok daha ileri noktada, çok daha güzel noktada yine güzel çalışmalara imza atacağız. Herkesi Tuzluca ilçemizdeki mağaramıza bekliyoruz" dedi.

Tuz mağarası sorumlu müdürü Tuğrul Aras, yaklaşık 34 milyon yıl önce oluşmuş bir jeolojik yapı olan mağaranın kültür ve sağlık açısından Iğdır'ın, en güzel değerlerinden biri olduğunu bildirdi. Özellikle astım, KOAH ve bronşit hastalarının mağarayı şifa merkezi olarak gördüklerini anlatan Aras, oluşturacakları terapi odalarıyla gelecek hastalara daha iyi hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

ANNESİNİ GETİRİYOR

Tuz mağarası, astım, KOAH, bronşit hastalarının rehabilitasyon merkezi haline geldi. KOAH ve astım hastası annesi Cemile Kılıç'ı (78) mağaraya getirdiğini ifade eden Adem Kılıç, "İki haftada bir buraya geliyoruz. Tuz terapisi, astımı olan hastalar için birebirdir. Şifa arayan herkesi buraya davet ediyorum" dedi.