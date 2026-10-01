TZOB Başkanı Bayraktar, çeltikte ithalatın durmasını ve TMO fiyatının açıklanmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TZOB Başkanı Bayraktar, çeltikte ithalatın durmasını ve TMO fiyatının açıklanmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TZOB Başkanı Bayraktar, çeltikte ithalatın durmasını ve TMO fiyatının açıklanmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeltik hasadı başlarken ithalatın durdurulmasını ve TMO'nun alım fiyatını gecikmeden açıklamasını istedi. Bayraktar, fiyatta çiftçilerin gerçek üretim maliyetlerinin esas alınması gerektiğini belirterek 'Üretici mağdur edilmemelidir' dedi.

(ANKARA) - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeltikte hasat döneminde ithalatın durdurulması gerektiğini belirterek, "Üretici mağdur edilmemelidir" dedi. Bayraktar, TMO'nun alım fiyatını gecikmeden açıklamasını ve fiyat belirlenirken çiftçilerin gerçek üretim maliyetlerinin esas alınmasını istedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadı başlayan çeltik hakkında yazılı açıklama yaptı. "Ülkemizde çeltik hasadı başladı. Çiftçimiz aylar boyunca emek verdiği ürününü şimdi pazara çıkarıyor" diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu dönemde alınacak kararlar, üreticimizin yalnızca bu yılki gelirini değil, gelecek yıl yeniden üretim yapıp yapamayacağını da belirleyecek. Türkiye'nin 2025 yılında 998 bin 98 ton olan çeltik üretiminin, 2026 yılı birinci tahminine göre yüzde 7,7 artarak 1 milyon 74 bin 810 tona ulaşması bekleniyor. Hasatta yerli ürün kısa sürede yoğun biçimde piyasaya çıkıyor. Aynı dönemde ithalatın sürmesi, çeltik işleyen işletmelerin yerli ürün alımını ertelemesine ve üreticiye teklif edilen fiyatlar üzerinde baskı oluşmasına yol açabilir. Gübre, mazot, tohum, ilaç, sulama, işçilik ve finansman giderlerini ödemek zorunda olan çiftçimizin ise ürününü satmak için aylarca bekleme imkanı yoktur.

TMO alım fiyatını gecikmeden açıklamalıdır. Fiyat belirlenirken çiftçilerimizin gerçek üretim maliyetleri esas alınmalı, emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak makul bir gelir gözetilmelidir. Ayrıca, hasat döneminde çeltik ithalatı durdurulmalıdır. Alım koşulları ve takvimi önceden duyurulmalı; ihtiyaç duyulan yerlerde TMO fiilen alım yaparak piyasada üretici lehine güvence oluşturmalıdır. Çiftçimiz, maliyetinin altında satış yapmaya mecbur bırakılmamalı ve mağdur edilmemelidir. Sanayici ve çeltik işleyen işletmelerin öncelikle yerli üreticiden ürün temin etmesi teşvik edilmeli; gümrük vergileri ve ithalat uygulamaları hasat takvimi ile yerli üretimin sürdürülebilirliği gözetilerek düzenlenmelidir."

Kaynak: ANKA
Toprak Mahsulleri OfisiŞemsi BayraktarEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Gazeteci İsmail Kılıçarslan’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı
Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Eşel mobil uygulaması sona erdi
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
09:31
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
09:22
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:40
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
08:01
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 09:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: TZOB Başkanı Bayraktar, çeltikte ithalatın durmasını ve TMO fiyatının açıklanmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei