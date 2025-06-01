U18 Kızlar Basketbol Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye üçüncüsü olan U18 Kızlar Basketbol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti ağırladı.

Adana Büyükşehir Belediye spor U18 Kızlar Basketbol Takımı, Samsun'da oynanan yarı final maçlarında Fenerbahçe'yi mağlup ederek, Türkiye üçüncüsü oldu. Takım, kupalarıyla birlikte Karalar'ı ziyaret etti.

Oyuncuları kutlayan ve çok önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Karalar, uzun süredir sporda altyapıya önem verdiklerini, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana çok sayıda branşta bütün çocukların ve gençlerin spor yapması, başarılı olanların ise Türk sporuna kazandırılması için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Karalar, gençlerin daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.