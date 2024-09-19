U19 Kadın Milli Takımı Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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U19 Kadın Milli Takımı Erzurum'da Kamp Yapıyor

U19 Kadın Milli Takımı Erzurum\'da Kamp Yapıyor

U19 Kadın Milli Takımı, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası öncesi Erzurum'da kamp yapıyor.

19.09.2024 11:21
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KASIM ayı sonunda Polonya'da Avrupa Şampiyonası 1'inci tur maçları oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum'da kamp yaparken, futbolculardan Selin Cemal ile Miray Ayhan'ın ailesi İngiltere ve Norveç'ten kente gelerek kızlarına destek verdi. İngiltere'nin Chelsea Kadın Futbol Takımı'nda oynayan Selin Cemal'in babası Tansel Cemal, Oğlum iş hayatına atılırken kızım futbolcu oldu dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk etap programı için kente gelen U19 Kadın Futbol Milli Takımı, teknik direktör Aytürk Kıyıcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcular, sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyor. Yağmur- çamur, soğuk- sıcak demeden çalışmalarını sürdüren 29 sporcu, milli takıma girebilmek için hünerlerini sergiliyor.

Cumartesi gününe kadar Palandöken'de kamplarını sürdürecek olan U19 Kadın Milli Takımı, eylülde Belarus ile iki hazırlık maçı yapacak. Kasım ayında Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası A liginde Polonya, Almanya ve İtalya ile mücadele edecek olan Kadın U19 Milli Takımının hedefi grupta kalmak.

İNGİLTERE VE NORVEÇ'TEN GELDİLER

U19 Kadın Milli Takımı'nda yer alan futbolculardan Selin Cemal ile Miray Ayhan'ın ailesi de onlarla Erzurum'a geldi. Erzurum'a İngiltere'den geldiklerini ve aslen Kıbrıslı olduklarını söyleyen baba Tansel Cemal, Kızım İngiltere'nin Chelsea kadın takımında oynuyor. Kızımızı milli takıma davet ettiler. Biz de memnuniyetle kabul ettik ve eşim Figen ile geldik. Milli takım duygularımız ağır bastı. Biz de futbolu seviyoruz görmek istedik, bulunmak istedik ve kampa katılmadık. Biz ayrı kalıyoruz ama mümkün olduğu kadar takip ediyoruz. Kızım Selin Cemal 7 yaşından beri futbol oynuyor. Şimdi 17 yaşında. İki çocuğumuz var, bir erkek diğeri kız. Erkek olan İngiltere'de kaldı işine devam ediyor. Oğlum çalışıyor, kızım futbol oynuyor. Mutluyum diye konuştu.

Erzurum'a eşi Osman ile Norveç'ten geldiklerini belirten Hatice Ayhan ise Kızımız milli takıma davet gördü, o yüzden biz de onunla bu gururu yaşamak için buraya geldik. Kızım geçen sene eylül ayından beri milli takımda. Önce U17, şimdi U19 oyuncusu olarak davet edildi. Ben şu an çalışmıyorum. Eşim Norveç'te gıda toptancısı. İki çocuğumuz var, biri erkek biri kız. Kız burada, oğlum Norveç'te çalışıyor. Oğlum da oynuyordu ama sakatlığı nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. O yüzden kızım şu an devam ediyor. Kızım küçüklükten beri futbola ve hentbola meraklıydı. Futbol ağır bastı o yüzden şu an futbolcu. Gayet memnunuz. Kızımızı her zaman destekliyoruz. Onu en güzel yerlerde görmek isterim. Tabii ki önce A Milli Futbol takımında Türkiye'yi temsil etmesini isterim dedi.

Haber Turgay İPEK - Kamera Oktay POLAT ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel U19 Kadın Milli Takımı Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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